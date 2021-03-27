ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Елизавета Туктамышева #Александра Трусова #Анна Щербакова #Александр Галлямов #фигурное катание #Анастасия Мишина #Виктория Синицина #Александра Бойкова #Дмитрий Козловский #Никита Кацалапов

Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года

вчера, 23:05

Keystone Press Agency/Global Look Press

Все медали сборной России на ЧМ-2021:

🥇 Щербакова

🥇 Мишина/Галлямов

🥇 Синицина/Кацалапов

🥈 Туктамышева

🥉 Трусова

🥉 Бойкова/Козловский

На ЧМ-1999 медали брали Алексей Ягудин, Мария Бутырская, Евгений Плющенко, Юлия Солдатова, Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Анжелика Крылова/Олег Овсянников.

Чемпионат мира в сезоне-2020/21 проходил в шведском Стокгольме. 28 марта там состоится гала-концерт.

Синицина и Кацалапов – чемпионы мира по фигурному катанию

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#ЧМ-2021 (фигурное катание)
#Елизавета Туктамышева
#Александра Трусова
#Анна Щербакова
#Александр Галлямов
#фигурное катание
#Анастасия Мишина
#Виктория Синицина
#Александра Бойкова
#Дмитрий Козловский
#Никита Кацалапов