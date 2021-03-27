ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
вчера, 23:05
Все медали сборной России на ЧМ-2021:
🥉 Трусова
На ЧМ-1999 медали брали Алексей Ягудин, Мария Бутырская, Евгений Плющенко, Юлия Солдатова, Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Анжелика Крылова/Олег Овсянников.
Чемпионат мира в сезоне-2020/21 проходил в шведском Стокгольме. 28 марта там состоится гала-концерт.
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