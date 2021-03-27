ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Синицина и Кацалапов – чемпионы мира по фигурному катанию 🥇
вчера, 22:22
Чемпионат мира по фигурному катанию официально завершен. Танцы на льду – последний вид программы на этом турнире. Итоги:
- Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 221,17
- Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 214,71
- Пайпер Джиллс – Поль Пуарье (Канада) – 214,35
Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро остались девятыми.
Россия взяла шесть медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. Мужские соревнования – единственный вид, где медалей не было вообще.
28 марта состоится гала-концерт.
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