Синицина и Кацалапов – чемпионы мира по фигурному катанию 🥇

Чемпионат мира по фигурному катанию официально завершен. Танцы на льду – последний вид программы на этом турнире. Итоги:

Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 221,17 Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 214,71 Пайпер Джиллс – Поль Пуарье (Канада) – 214,35

Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро остались девятыми.

Россия взяла шесть медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. Мужские соревнования – единственный вид, где медалей не было вообще.

28 марта состоится гала-концерт.