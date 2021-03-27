ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание #Виктория Синицина #Никита Кацалапов

Синицина и Кацалапов – чемпионы мира по фигурному катанию 🥇

вчера, 22:22

AFLO/Global Look Press

Чемпионат мира по фигурному катанию официально завершен. Танцы на льду – последний вид программы на этом турнире. Итоги:

  1. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 221,17
  2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 214,71
  3. Пайпер Джиллс – Поль Пуарье (Канада) – 214,35

Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро остались девятыми.

Россия взяла шесть медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. Мужские соревнования – единственный вид, где медалей не было вообще.

28 марта состоится гала-концерт.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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