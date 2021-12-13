Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы

Алена Косторная не выступит в чемпионате России по фигурному катанию. Турнир пройдет с 23 по 26 декабря в Петербурге.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) не раскрыла никаких подробностей о повреждении Косторной. Неизвестны ни характер травмы, ни сроки восстановления. Глава ФФКР сказал только, что ей запрещено тренироваться в течение 20 дней.

Чемпионат России – ключевой турнир для формирования состава олимпийской сборной. По его итогам определяется состав на чемпионат Европы (пройдет в январе 2022 года), а после ЧЕ – окончательный состав на февральскую Олимпиаду.

Косторная – действующая чемпионка Европы и одна из претенденток на попадание в олимпийский состав.