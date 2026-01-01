Дмитрий Алиев

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Фигурное катание
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 23-24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Коляда выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
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Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
#фигурное катание
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
#фигурное катание
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
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#фигурное катание
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Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
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#фигурное катание
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