Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 23-24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». 23 декабря мужчины откроют соревнования короткими программами, а на следующий день покажут произвольные.

Котировки букмекеров на победу определенных фигуристов:

1. Михаил Коляда – 1,65

2. Евгений Семененко – 3,50

3. Макар Игнатов – 4,50

4. Александр Самарин – 7,00

5. Дмитрий Алиев – 10,00

6. Андрей Мозалев – 10,00

Михаил Коляда занял пятое место на ЧМ-2021. Там же выступал и Евгений Семененко. Они заработали для России третью квоту на Олимпиаду, которую подтвердил Марк Кондратюк.

Макар Игнатов первым из русских фигуристов приземлил четыре четверных прыжка за одну программу. Это произошло на Гран-при Японии, где он занял четвертое место.

На ЧР-2021 тройку призеров составили Коляда, Игнатов и Кондратюк.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию