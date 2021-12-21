Чемпионат России по фигурному катанию
Александр Самарин
Михаил Коляда
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Александр Самарин #Михаил Коляда #Дмитрий Алиев #Макар Игнатов #Евгений Семененко #Андрей Мозалев

Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 23-24 декабря

вчера, 22:29

Михаил Коляда и Алексей Мишин.

AFLO/Global Look Press

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». 23 декабря мужчины откроют соревнования короткими программами, а на следующий день покажут произвольные.

Котировки букмекеров на победу определенных фигуристов:

1. Михаил Коляда – 1,65

2. Евгений Семененко – 3,50

3. Макар Игнатов – 4,50

4. Александр Самарин – 7,00

5. Дмитрий Алиев – 10,00

6. Андрей Мозалев – 10,00

Михаил Коляда занял пятое место на ЧМ-2021. Там же выступал и Евгений Семененко. Они заработали для России третью квоту на Олимпиаду, которую подтвердил Марк Кондратюк.

Макар Игнатов первым из русских фигуристов приземлил четыре четверных прыжка за одну программу. Это произошло на Гран-при Японии, где он занял четвертое место.

На ЧР-2021 тройку призеров составили Коляда, Игнатов и Кондратюк.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

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Источник:
Гол
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