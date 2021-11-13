Макар Игнатов
Игнатов – первый фигурист в истории России, который приземлил четыре четверных прыжка в одной программе
13 ноября, 17:24
Макар Игнатов занял четвертое место на Гран-при Японии. В произвольной программе он выполнил четыре прыжка в четыре оборота. Ранее так не делал никто из российских фигуристов.
Игнатову 21 год. Он становился серебряным призером чемпионата России. В Японии он исполнил четверной сальхов, четверной риттбергер и два четверных тулупа (один – в каскаде).
В мужском турнире на Гран-при Японии победил Шома Уно (Япония). Он набрал 290,15 балла, Игнатов – 257,20. У России есть победы в парных соревнованиях и в танцах на льду.
В женском одиночном фигурном катании не выступали спортсменки из России. Дарья Усачева получила травму на разминке и снялась с соревнований.
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