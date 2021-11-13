Игнатов – первый фигурист в истории России, который приземлил четыре четверных прыжка в одной программе

Макар Игнатов занял четвертое место на Гран-при Японии. В произвольной программе он выполнил четыре прыжка в четыре оборота. Ранее так не делал никто из российских фигуристов.

Игнатову 21 год. Он становился серебряным призером чемпионата России. В Японии он исполнил четверной сальхов, четверной риттбергер и два четверных тулупа (один – в каскаде).

В мужском турнире на Гран-при Японии победил Шома Уно (Япония). Он набрал 290,15 балла, Игнатов – 257,20. У России есть победы в парных соревнованиях и в танцах на льду.

В женском одиночном фигурном катании не выступали спортсменки из России. Дарья Усачева получила травму на разминке и снялась с соревнований.