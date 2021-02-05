Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию

В Москве проходит командный турнир по фигурному катанию с участием фигуристов сборной России. 5 февраля он открылся соревнованием по прыжкам.

Мужской состав : Коляда, Игнатов, Мозалев, Алиев.

: Коляда, Игнатов, Мозалев, Алиев. Женский состав: Туктамышева, Щербакова, Трусова, Валиева.

Турнир по прыжкам – эксперимент. Формат включал три разнообразных раунда. В третьем каждый спортсмен исполнял каскад из пяти прыжков.

Общий результат – победа женской команды. Девушки набрали 246,30 балла, мужчины – 194,78. Мужчины победили только в первом раунде.

«Кубок Первого канала» показывает Первый канал. Трансляция соревнований по прыжкам пройдет в записи. Время начала – 5 февраля в 21:30 по Москве.

Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию