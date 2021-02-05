Командный турнир по фигурному катанию
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фигурное катание
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#Командный турнир по фигурному катанию #Камила Валиева #фигурное катание #Александра Трусова #Анна Щербакова #Михаил Коляда #Елизавета Туктамышева #Кубок Первого канала (фигурное катание) #Андрей Мозалев #Дмитрий Алиев #Макар Игнатов

Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию

05 февраля, 16:59

AFLO/Global Look Press

В Москве проходит командный турнир по фигурному катанию с участием фигуристов сборной России. 5 февраля он открылся соревнованием по прыжкам.

Турнир по прыжкам – эксперимент. Формат включал три разнообразных раунда. В третьем каждый спортсмен исполнял каскад из пяти прыжков.

Общий результат – победа женской команды. Девушки набрали 246,30 балла, мужчины – 194,78. Мужчины победили только в первом раунде.

«Кубок Первого канала» показывает Первый канал. Трансляция соревнований по прыжкам пройдет в записи. Время начала – 5 февраля в 21:30 по Москве.

Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию

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#Командный турнир по фигурному катанию
#Камила Валиева
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#Александра Трусова
#Анна Щербакова
#Михаил Коляда
#Елизавета Туктамышева
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
#Андрей Мозалев
#Дмитрий Алиев
#Макар Игнатов