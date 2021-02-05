Командный турнир по фигурному катанию
Кубок Первого канала (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Андрей Мозалев
#Командный турнир по фигурному катанию #Камила Валиева #фигурное катание #Александра Трусова #Анна Щербакова #Михаил Коляда #Елизавета Туктамышева #Кубок Первого канала (фигурное катание) #Андрей Мозалев #Дмитрий Алиев #Макар Игнатов
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
05 февраля, 16:59
В Москве проходит командный турнир по фигурному катанию с участием фигуристов сборной России. 5 февраля он открылся соревнованием по прыжкам.
- Мужской состав: Коляда, Игнатов, Мозалев, Алиев.
- Женский состав: Туктамышева, Щербакова, Трусова, Валиева.
Турнир по прыжкам – эксперимент. Формат включал три разнообразных раунда. В третьем каждый спортсмен исполнял каскад из пяти прыжков.
Общий результат – победа женской команды. Девушки набрали 246,30 балла, мужчины – 194,78. Мужчины победили только в первом раунде.
«Кубок Первого канала» показывает Первый канал. Трансляция соревнований по прыжкам пройдет в записи. Время начала – 5 февраля в 21:30 по Москве.
Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые