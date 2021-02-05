Загитова и Медведева – в гостях у Урганта. Мило поиграли с собаками и похвалили друг друга для конкурса
Медведева нашла позитивный итог пандемии. Загитова выиграла конкурс с собаками
Алина Загитова и Евгения Медведева пришли в «Вечерний Ургант» для раскрутки «Кубка Первого канала». Это командный турнир с участием фигуристов сборной России, который пройдет с 5 по 7 февраля. Они рассказали подробности его устройства.
Алина Загитова: «У нас первый раз в России проходит такой командный турнир, поэтому для всех это очень серьезно и важно. Будет очень-очень интересно для всех спортсменов и для зрителей».
Евгения Медведева – об их роли в командном турнире: «Мы не тренеры, мы – капитаны команд. Тренеры остаются тренерами. Думаю, наша основная цель и задача в роли лидеров команд – создать необычную атмосферу командного турнира.
Ведь мы все поодиночке выступаем. Иногда для нас бывает очень сложно представить: «А как это – в команде?» Нас всю жизнь учат, что фигурное катание – индивидуальный вид спорта, ни на кого равняться не надо. У нас есть определенный коридор, своя дорога».
«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
Еще Загитова и Медведева подробно рассказали о количестве участников командного турнира. Состав каждой команды: три мальчика, три девочки, три танцевальные пары и две спортивные пары. 32 человека, по 16 у каждого.
5 февраля состоится жеребьевка. Вместе с ней будет проведен прыжковый турнир – абсолютно новое событие для российского спорта. Мы подробно рассказывали о нем (почитать – тут).
Медведева дала подробности: «Обычно такое происходило так. Завершались показательные выступления, уже после поклона четыре-пять человек выбивались из толпы и начинали прыгать. Кто больше прыгнет, больше оборотов сделает». Загитова добавила, что это соревнование мальчиков против девочек. Для этого и проводится этот турнир.
Медведева добавила важное о задумке: «Наверное, это единственная вещь, за которую можно поблагодарить пандемию. Наверное, в мире фигурного катания это единственное хорошее, что случилось. Потому что соревнования отменяются одно за другим. Чемпионат Европы отменился».
Ургант вспомнил красное платье, в котором в разные годы выступали Загитова и Медведева. Его история от Медведевой: «Такое практикуется в фигурном катании, что платье товарищам передается, как говорится, по наследству». Ургант отшутился: «Как в многодетных семьях».
Загитова объяснила, что Этери Тутберидзе вспомнила об этом платье Медведевой. Оно идеально подходило под программу Загитовой, поэтому Медведева отдала его на сезон.
Было отдельное задание, где нужен рассказ о хорошем друг в друге. Загитова кратко сказала о Медведевой: «Про характер я могу сказать. Всегда нравилось у Жени, что она идет всегда до конца и борется».
Ответ Медведевой: «Алина умеет всегда много работать, не останавливаясь. У всех спортсменов бывает много травм, у всех все болит. Алина умеет все это преодолевать. Колени, голеностопы – перед Олимпиадой это все было хорошо видно. Нам было тяжело на сборах перед Олимпиадой. Алина очень хорошо подготовилась».
Еще Загитова выиграла соревнование с собаками. Главная цель – приманить к себе щенка различными игрушками. Здесь Загитова победила со счетом 3:1.
Фанаты Медведевой ждали Медведеву сразу после съемок. Они подарили ей большой букет цветов, показали плакаты со словами поддержки.
Аккаунт команды Медведевой опубликовал видео из гримерки, где фигуристки берут на руки собаку. Загитова позже вообще посмеялась и сказала в инстаграме, что забрала ее себе. Это как раз одна из собак с того конкурса.
Загитова и Медведева уже приходили к Урганту. Обе – по три раза
Алина Загитова была в эфире несколько раз – и почти всегда совмещала это с новыми проектами. Сначала пришла после чемпионата мира в Сайтаме, потом – во время пиара шоу Татьяны Навки. Теперь Загитова работала ведущей шоу «Ледниковый период». По этому поводу тоже был отдельный эфир «Вечернего Урганта», куда Загитова попала вместе с Ягудиным.
Последний приход Загитовой был фактурным. Она говорила о специальной подготовке к роли ведущей «Ледникового периода»: «У меня есть специальный репетитор по речи. Я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать. Она меня просит разговаривать с ней везде, где есть время. Еду в машине с мамой, пробку в рот – и начинаю скороговорки».
Евгения Медведева впервые пришла в 2016-м. В 2017-м она рассказывала об отношении к фигурке: «Самое главное – получать удовольствие и дарить это удовольствие зрителям». Потом Медведева была вместе с фигуристкой Екатериной Бобровой. Они принесли с собой медали Олимпиады, рассказали о совместной дружбе и встрече с Путиным.
Блин, а если она проглотит эту пробку...