Загитова и Медведева – в гостях у Урганта. Мило поиграли с собаками и похвалили друг друга для конкурса

Медведева нашла позитивный итог пандемии. Загитова выиграла конкурс с собаками

Алина Загитова и Евгения Медведева пришли в «Вечерний Ургант» для раскрутки «Кубка Первого канала». Это командный турнир с участием фигуристов сборной России, который пройдет с 5 по 7 февраля. Они рассказали подробности его устройства.

Алина Загитова: «У нас первый раз в России проходит такой командный турнир, поэтому для всех это очень серьезно и важно. Будет очень-очень интересно для всех спортсменов и для зрителей».

Евгения Медведева – об их роли в командном турнире: «Мы не тренеры, мы – капитаны команд. Тренеры остаются тренерами. Думаю, наша основная цель и задача в роли лидеров команд – создать необычную атмосферу командного турнира.

Ведь мы все поодиночке выступаем. Иногда для нас бывает очень сложно представить: «А как это – в команде?» Нас всю жизнь учат, что фигурное катание – индивидуальный вид спорта, ни на кого равняться не надо . У нас есть определенный коридор, своя дорога».

«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент