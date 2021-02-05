Где и во сколько смотреть командный турнир сборной России по фигурному катанию

«Кубок Первого канала» – командный турнир для фигуристов сборной России. Алина Загитова и Евгения Медведева выбраны капитанами команд.

Турнир пройдет с 5 по 7 февраля на арене «Мегаспорт» в Москве. Подробности по формату проведения можно прочитать в отдельном материале.

«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент

На 5 февраля запланирована жеребьевка – там фигуристы попадут в команды Загитовой и Медведевой. Тогда же состоится и прыжковый турнир.

Официальный старт мероприятия назначен на 15:00 по московскому времени. Именно на это время продаются билеты.

Первый канал покажет соревнование по прыжкам 5 февраля в 21:30 по московскому времени.

Трансляция короткой программы начнется 6 февраля в 17:45. Это будет прямой эфир.

Запланирован показ в прямом эфире и произвольной программы. Начало – 7 февраля в 17:20.

Состав участников

Полное расписание