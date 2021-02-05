Командный турнир по фигурному катанию
Кубок Первого канала (фигурное катание)
фигурное катание
Евгения Медведева
Алина Загитова
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#Командный турнир по фигурному катанию #Алина Загитова #фигурное катание #Евгения Медведева #Кубок Первого канала (фигурное катание)

Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию

05 февраля, 12:43

AFLO/Global Look Press

«Кубок Первого канала» по фигурному катанию пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Алина Загитова и Евгения Медведева – капитаны. Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов рублей.

Расписание:

  • 5 февраля, 15:00. Жеребьевка + прыжковый турнир
  • 6 февраля, 17:00. Короткая программа
  • 7 февраля, 17:00. Произвольная программа

Лучшая команда определится по общей сумме баллов у ее участников. Отдельно предусмотрен приз зрительских симпатий.

Командный турнир – отдельный вид соревнований для подготовки фигуристов сборной России. Они получают практику перед мартовским чемпионатом мира.

Подобные соревнования еще не проходили в России. Прыжковый турнир – эксперимент, который до этого локально пробовался во Франции.

Состав участников

Где и во сколько смотреть

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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