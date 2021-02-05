Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию

«Кубок Первого канала» по фигурному катанию пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Алина Загитова и Евгения Медведева – капитаны. Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов рублей.

Расписание:

5 февраля, 15:00. Жеребьевка + прыжковый турнир

6 февраля, 17:00. Короткая программа

7 февраля, 17:00. Произвольная программа

Лучшая команда определится по общей сумме баллов у ее участников. Отдельно предусмотрен приз зрительских симпатий.

Командный турнир – отдельный вид соревнований для подготовки фигуристов сборной России. Они получают практику перед мартовским чемпионатом мира.

Подобные соревнования еще не проходили в России. Прыжковый турнир – эксперимент, который до этого локально пробовался во Франции.

Состав участников

Где и во сколько смотреть