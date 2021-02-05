Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
«Кубок Первого канала» – командный турнир для фигуристов сборной России, который пройдет с 5 по 7 февраля.
Алина Загитова и Евгения Медведева – капитаны команд. Алена Косторная пропускает турнир, потому что до конца не восстановилась после болезни.
Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Женщины: Камила Валиева, Майя Хромых, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.
В прыжковом турнире пройдет соревнование между мужчинами и женщинами. Там выбрано по четыре участника.
- Мужской состав: Коляда, Игнатов, Мозалев, Алиев.
- Женский состав: Туктамышева, Щербакова, Трусова, Валиева.