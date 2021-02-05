Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию

«Кубок Первого канала» – командный турнир для фигуристов сборной России, который пройдет с 5 по 7 февраля.

Алина Загитова и Евгения Медведева – капитаны команд. Алена Косторная пропускает турнир, потому что до конца не восстановилась после болезни.

Полный состав участников:

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Женщины: Камила Валиева, Майя Хромых, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

В прыжковом турнире пройдет соревнование между мужчинами и женщинами. Там выбрано по четыре участника.

Мужской состав : Коляда, Игнатов, Мозалев, Алиев.

: Коляда, Игнатов, Мозалев, Алиев. Женский состав: Туктамышева, Щербакова, Трусова, Валиева.

Полное расписание

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