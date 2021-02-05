Командный турнир по фигурному катанию
Кубок Первого канала (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
Михаил Коляда
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Андрей Мозалев
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#Командный турнир по фигурному катанию #Алина Загитова #Камила Валиева #фигурное катание #Александра Трусова #Анна Щербакова #Михаил Коляда #Евгения Медведева #Елизавета Туктамышева #Кубок Первого канала (фигурное катание) #Андрей Мозалев #Дмитрий Алиев #Макар Игнатов

Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию

05 февраля, 02:24

AFLO/Global Look Press

«Кубок Первого канала» – командный турнир для фигуристов сборной России, который пройдет с 5 по 7 февраля.

Алина Загитова и Евгения Медведева – капитаны команд. Алена Косторная пропускает турнир, потому что до конца не восстановилась после болезни.

Полный состав участников:

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Женщины: Камила Валиева, Майя Хромых, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

В прыжковом турнире пройдет соревнование между мужчинами и женщинами. Там выбрано по четыре участника.

Полное расписание

Где и во сколько смотреть

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#Александра Трусова
#Анна Щербакова
#Михаил Коляда
#Евгения Медведева
#Елизавета Туктамышева
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
#Андрей Мозалев
#Дмитрий Алиев
#Макар Игнатов