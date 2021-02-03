Алена Косторная
Кубок Первого канала (фигурное катание)
Командный турнир по фигурному катанию
фигурное катание
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#Алена Косторная #Командный турнир по фигурному катанию #фигурное катание #Кубок Первого канала (фигурное катание)

Косторная не выступит на турнире сборной России в Москве

03 февраля, 23:04

Фигуристка Алена Косторная пропустит командный турнир сборной России. Об этом сообщила Федерация фигурного катания России. Она не выступит на «Кубке Первого канала» из-за незавершенного восстановления после болезни.

По этой же причине Косторная пропустила чемпионат России по фигурному катанию. Тогда Евгений Плющенко снял ее личным решением. Зимой Косторная накатывала новую произвольную программу.

  • Косторная в декабре 2020 года заразилась коронавирусом.
  • Командный турнир пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент

В январе Косторная готовилась к новым выступлениям:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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