Косторная не выступит на турнире сборной России в Москве

Фигуристка Алена Косторная пропустит командный турнир сборной России. Об этом сообщила Федерация фигурного катания России. Она не выступит на «Кубке Первого канала» из-за незавершенного восстановления после болезни.

По этой же причине Косторная пропустила чемпионат России по фигурному катанию. Тогда Евгений Плющенко снял ее личным решением. Зимой Косторная накатывала новую произвольную программу.

Косторная в декабре 2020 года заразилась коронавирусом.

Командный турнир пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент

В январе Косторная готовилась к новым выступлениям: