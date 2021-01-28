Алена Косторная
фигурное катание
Ше-Линн Бурн
Поделиться:
Комментарии:
0
#Алена Косторная #фигурное катание #Ше-Линн Бурн

Ше-Линн Бурн поставила Косторной еще одну произвольную программу. Предыдущую она откатала два раза

2 часа назад

Фигуристка Алена Косторная упомянула о новой программе в посте в инстаграме. В комментариях к нему все подтвердила: «Совсем новая от Ше-Линн Бурн».

Ше-Линн Бурн – канадский хореограф. Это бывшая фигуристка, которая выигрывала чемпионат мира в танцах на льду.

В октябре 2020-го Косторная уже получала программу от Ше-Линн Бурн. Она показала ее на этапе Гран-при России и на одном из этапов Кубка России.

Потом Косторная заболела коронавирусом. Она пропустила чемпионат России по фигурному катанию. Ее следующее выступление – командный турнир.

Перед этим сезоном Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе. Сейчас она занимается под руководством Евгения Плющенко и Сергея Розанова.

Косторная показала только короткую программу на контрольных прокатах фигуристов. Каталась с травмой

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
Кто такой Марк Кондратюк – сенсационный дебютант ЧР по фигурке: рисует картины и участвует в выставках
Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
«Звезды на льду» – классика русского ТВ. Шоу прокачало всю фигурку в стране, а Ягудин и Плющенко попробовали парное катание
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Алена Косторная
#фигурное катание
#Ше-Линн Бурн