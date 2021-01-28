Ше-Линн Бурн поставила Косторной еще одну произвольную программу. Предыдущую она откатала два раза

Ше-Линн Бурн – канадский хореограф. Это бывшая фигуристка, которая выигрывала чемпионат мира в танцах на льду.

В октябре 2020-го Косторная уже получала программу от Ше-Линн Бурн. Она показала ее на этапе Гран-при России и на одном из этапов Кубка России.

Потом Косторная заболела коронавирусом. Она пропустила чемпионат России по фигурному катанию. Ее следующее выступление – командный турнир.

Перед этим сезоном Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе. Сейчас она занимается под руководством Евгения Плющенко и Сергея Розанова.

Косторная показала только короткую программу на контрольных прокатах фигуристов. Каталась с травмой