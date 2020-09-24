«Звезды на льду» – классика русского ТВ. Шоу прокачало всю фигурку в стране, а Ягудин и Плющенко попробовали парное катание

3 октября после четырехлетней паузы выходит новый сезон шоу «Ледниковый период». Если вдруг забыли концепцию: бывшие профессиональные фигуристы встают в пару со всякими знаменитостями, учат их кататься и соревнуются с другими такими же парами. Они показывают программы и получают оценки. Сначала формально, а потом худшие пары выбывают из шоу. Проект идет с 2006 года и глобально почти не поменялся. Его первое название – «Звезды на льду». Тот сезон остался самым важным и резонансным в истории всего шоу.

«Звезды на льду» и «Танцы на льду» конкурировали. Авербух выбрал «Первый канал»

Оба шоу шли параллельно в 2006 году. «Танцы на льду» транслировал телеканал «Россия», «Звезды на льду» – «Первый канал». Задумка обоих: профессиональный фигурист катается с менее опытным партнером, либо с обычной звездой. На «России» больше оценивался артистизм, на «Первом» – само катание.

«Танцы на льду» шли в пакете к лицензии на «Танцы со звездами» и дополняли популярность первого проекта. Канал «Россия» звал туда Илью Авербуха, но только на роль звезды-участника. «Первый канал» позвал его уже продюсером с официальным карт-бланшем по внутренностям. Идея проекта взята у BBC – там он так и не вышел. Авербух пошел на «Первый».

Ротация жюри, топ-фигуристы, понятная система оценок – в интервью Sport24 он называл это качественным преимуществом шоу «Звезды на льду»: «У нас было больше свободы, там же были жесткие рамки, ограничения. У нас ввелись оценки, к которым были приучены все, которые теперь уже исторические: 5.9, 6.0 — за технику и артистизм».

К 2020-у у проекта по-прежнему остались звезды. Ведущей шоу вообще будет Алина Загитова.