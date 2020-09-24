«Звезды на льду» – классика русского ТВ. Шоу прокачало всю фигурку в стране, а Ягудин и Плющенко попробовали парное катание
3 октября после четырехлетней паузы выходит новый сезон шоу «Ледниковый период». Если вдруг забыли концепцию: бывшие профессиональные фигуристы встают в пару со всякими знаменитостями, учат их кататься и соревнуются с другими такими же парами. Они показывают программы и получают оценки. Сначала формально, а потом худшие пары выбывают из шоу. Проект идет с 2006 года и глобально почти не поменялся. Его первое название – «Звезды на льду». Тот сезон остался самым важным и резонансным в истории всего шоу.
«Звезды на льду» и «Танцы на льду» конкурировали. Авербух выбрал «Первый канал»
Оба шоу шли параллельно в 2006 году. «Танцы на льду» транслировал телеканал «Россия», «Звезды на льду» – «Первый канал». Задумка обоих: профессиональный фигурист катается с менее опытным партнером, либо с обычной звездой. На «России» больше оценивался артистизм, на «Первом» – само катание.
«Танцы на льду» шли в пакете к лицензии на «Танцы со звездами» и дополняли популярность первого проекта. Канал «Россия» звал туда Илью Авербуха, но только на роль звезды-участника. «Первый канал» позвал его уже продюсером с официальным карт-бланшем по внутренностям. Идея проекта взята у BBC – там он так и не вышел. Авербух пошел на «Первый».
Ротация жюри, топ-фигуристы, понятная система оценок – в интервью Sport24 он называл это качественным преимуществом шоу «Звезды на льду»: «У нас было больше свободы, там же были жесткие рамки, ограничения. У нас ввелись оценки, к которым были приучены все, которые теперь уже исторические: 5.9, 6.0 — за технику и артистизм».
К 2020-у у проекта по-прежнему остались звезды. Ведущей шоу вообще будет Алина Загитова.
Авербух в то время продвигал ледовые шоу, а потом сделал самостоятельный проект на телевидении. Он считает, что его появление заставило фигуристов поменять мировоззрение. Те вернулись в Россию из других стран и поняли: здесь тоже можно делать круто. Некоторых Авербух возвращал и уговаривал лично.
Глобальное достижение тоже есть: «В 2006 году был старт телепроекта. Кому сейчас 18–19 лет – это те, кого привели на волне «Ледникового периода». Девочки, которых мы видим сегодня, – это все отчасти дети телевизионных проектов. Как нас приводили в свое время благодаря трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной».
Бывшая фигуристка Татьяна Тотьмянина сравнивала «Звезды на льду» и «Танцы на льду» со стороны ведущих. На «России» тогда были Юрий Николаев и Анастасия Заворотнюк, у «Первого» – Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая. Тотьмянина считает, что именно из-за ведущих проект «Первого» был интереснее. Потому что они – бывшие фигуристы.
«Звезды на льду» уже в 2007-м переродились в «Ледниковый период». Именно под таким названием проект стал еще популярнее и растянулся с перерывами до 2020 года. Как и в первый сезон, Татьяна Тарасова по-прежнему выступает председателем жюри. Илья Авербух остается продюсером шоу. Меняются только участники и ведущие.
Плющенко в роли ведущего: жаловался на костюмы, опоздал на гала-концерт, попробовал парное катание
В 2006 году Евгений Плющенко был лучшим фигуристом мира. Он с отрывом выиграл Олимпиаду в Турине, а потом взял паузу в карьере. Тогда же Плющенко разбирал разные предложения о роли ведущего в развлекательном шоу – и сразу согласился вести «Звезды на льду». Вместе с ним ведущей стала семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая.
Плющенко и Слуцкая – фигуристы-одиночники. На съемках проекта «Звезды на льду» они впервые встали в пару. «Комсомольская правда» рассказывала, что это делалось для ролика-анонса. На тренировке Плющенко поднимал Слуцкую и качественно исполнял элементы парного катания. Илья Авербух занимался постановкой их номера.
Теперь Плющенко использует эти навыки уже в собственном шоу.
В книге «Другое шоу» Плющенко посвятил проекту отдельную главу. Там он рассказывал, что съемки каждого выпуска занимали по 8-10 часов. За полтора часа перед первой записью у проекта еще не было утвержденного сценария. Еще Плющенко не нравились костюмы для ведущих: в книге он называет это одним из серьезных разочарований.
Тогда Плющенко вообще проводил много времени в других странах, где выступал в роли приглашенной звезды в шоу. Между выступлениями как раз прилетал на съемки в Россию: сразу учил сценарий, гримировался и выходил на лед. Единственное, что беспокоило самого Плющенко – он никак не влиял на оценки судей, хотя не всегда с ними соглашался.
«Звезды на льду» подняли интерес к фигурному катанию. Плющенко прочувствовал это во время гастролей. В книге он рассказывал, что встретил женщину, которая в записке попросила Плющенко быть бесплатным тренером у ее 14-летней дочери. На такую просьбу ее вдохновил опыт звезд, которые выучили сложные элементы за пару месяцев.
Уже в отдельном интервью Плющенко вспоминал другую историю о популярности: «Приехал как-то в Рязань, не мог найти улицу Почтовую. Думаю, надо спросить у людей. Остановил женщину и спросил. Она говорит: «Я знаю, кто вы – вы ведущий в шоу «Звездах на льду». Меня так удивило, я всю жизнь катался, а узнали в качестве ведущего».
Плющенко опоздал к старту гала-концерта шоу «Звезды на льду», потому что его рейс из Токио задержался. Самолет приземлился уже в середине мероприятия. «Известия» писали, что из «Шереметьево-2» до Ледового дворца Плющенко добирался в спецмашине с мигалками, а в зале в это время объявили незапланированный антракт.
Еще «Звезды на льду» – это светская хроника о романах, скандалах и деньгах
Плющенко вообще могло не быть на гала-концерте «Звезд на льду». Он подписал контракт о выступлении в другом шоу, которое проходило на Красной площади. Это соглашение запрещало Плющенко участие в концерте «Первого канала», но он выкрутился. Газета «Твой день» писала, что Авербух назвал Плющенко зарвавшимся избалованным мальчишкой.
В 2006 году сам Авербух был недоволен результатом задумки по популяризации фигурного катания через этот проект. Сначала говорил, что шоу «Звезды на льду» смотрят миллионы. Потом грустил, что только по телевизору: «Мои друзья жалуются, что на соревнования и шоу, которые проходят сейчас по стране, невозможно продать билеты – никто не покупает».
Проект «Звезды на льду» выиграла пара Татьяны Навки и Марата Башарова. Еще во время съемок у них завязались отношения, хотя публично они долго их не покаызвали. Третье место заняла пара Дапкунайте – Жулин. Именно с Александром Жулиным жила Навка в момент проведения шоу «Звезды на льду». Башаров тогда жил с Елизаветой Круцко. Позже Навка и Башаров участвовали уже в «Ледниковом периоде».
Алексей Ягудин был участником шоу, хотя до этого никогда не катался в паре. Он выступал вместе с Оксаной Пушкиной. Плющенко рассказывал в книге, что Пушкина боялась строгости Тарасовой. И отмечал, что паре завышали оценки: «Опасаться ей было нечего, ведь Пушкина каталась с любимым учеником Тарасовой Алексеем Ягудиным». Сейчас Алексей Ягудин – ведущий «Ледникового периода».
Татьяне Тарасовой доставалось от фанатов. В интернете ее обвинили в занижении оценок для пары Гусева – Костомаров. На одном из форумов до сих пор висят цитаты людей о том, что Тарасова публично опозорилась с выставлением баллов. До финала шоу Гусева и Костомаров не дошли. Это напоминает ситуацию с противостоянием фанатских групп в женском фигурном катании в 2020-м.