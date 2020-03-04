Скриптонит запустил шоу о баскетболе. В первом выпуске – Мозгов: слушал Пугачеву и не мог понять меню на английском

На ютубе стартовало новое шоу «Вечер 3x3» о баскетболе и культуре вокруг него. Ведущие: комик Слава Комиссаренко, ведущий радиостанции Studio 21 Сэм и рэпер Скриптонит.

Шоу названо в честь трека Скрптонита (при участии T-Fest и 104). Название подтверждает концепт 3х3: трое ведущих против трех гостей.

Гости первого выпуска: чемпион НБА Тимофей Мозгов (сейчас в «Химках»), рэпер T-Fest и комик Нурлан Сабуров.

(К сожалению, из-за закона о мате в медиа мы не дадим вам ссылку на видео. Но расскажем самое интересное и покажем кадры).