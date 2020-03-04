Скриптонит запустил шоу о баскетболе. В первом выпуске – Мозгов: слушал Пугачеву и не мог понять меню на английском
На ютубе стартовало новое шоу «Вечер 3x3» о баскетболе и культуре вокруг него. Ведущие: комик Слава Комиссаренко, ведущий радиостанции Studio 21 Сэм и рэпер Скриптонит.
Шоу названо в честь трека Скрптонита (при участии T-Fest и 104). Название подтверждает концепт 3х3: трое ведущих против трех гостей.
Гости первого выпуска: чемпион НБА Тимофей Мозгов (сейчас в «Химках»), рэпер T-Fest и комик Нурлан Сабуров.
(К сожалению, из-за закона о мате в медиа мы не дадим вам ссылку на видео. Но расскажем самое интересное и покажем кадры).
Выпуск начался со слов Славы Комиссаренко, иллюстрирующих задумку шоу: «Баскетбол этим и крут, что тут как будто бы спорт, фэшн, хип-хоп объединены во что-то одно невероятное – и получается просто бомба».
Участники подкалывали друг друга, разговаривали о хип-хопе (обсуждали Джей-Зи, Бруно Марса и Томаса Мраза). Но главная тема – баскет.
Про игру преимущественно говорил Мозгов. Например, рассказал, чем NBA интереснее российской Единой лиги ВТБ (непредсказуемостью). О том, что Леброн всегда приходит на тренировки раньше и остается после. Что он никогда не ругался на Мозгова, если у того не получалось. И про главное требование Леброна к команде: «Чтобы партнеры полностью отдавались и не халявили». Еще Мозгов думает, что Леброн станет MVP текущего сезона. А еще – слушает Аллу Пугачеву (но не перед играми).
Разговоры размешивал баттл между ведущими и гостями. Сначала Скриптонит и Мозгов на приставке зарубились в NBA 2K (Скрипи выиграл 11:7).
Потом участники пошли к кольцу и жребием выбрали, как каждый из них будет исполнять броски.
• Сабуров бросал из любых точек (закинул три из пяти).
• Сэм не закинул ни одного штрафного из пяти.
• T-Fest кидал спиной – не попал ни разу (хотя несколько раз чуть не залетело).
• Скриптонит забросил один из пяти штрафных.
• Комиссаренко – попал тремя бросками из пяти бросков из любых точек.
• Мозгов всех уничтожил: бросал трехочковые – из пяти забил четыре (вау).
Благодаря Мозгову команда гостей победила (18:25). Проигравшие ведущие отжимались.
Самое сочное в выпуске – конечно, Мозгов
Он рассказал о самой большой проблеме при адаптации в НБА – английском языке. Мозгов знал его настолько плохо, что не мог разобраться в меню ресторанов. Потом у него появился репетитор, с которым он занимался после тренировок. Мозгов уставал, ничего не улавливал и отказался от репетитора после трех занятий.
О легендарном финале НБА 2016 («Кливленд» против «Голден Стэйт»):
«Когда мы проигрывали 1:3 в серии, у нас даже не возникало мысли, что мы проиграем серию. После того, как проиграли третью игру, все в раздевалке знали, что мы выиграем. Просто знали. Ну серьезно. При этом все понимали, что само по себе это не сделается: надо выходить, надо кучу работы делать, кучу игр разбирать, работать над ошибками. Но сомнений в победе не было.
Больше всех нас тогда мотивировал Леброн. Но еще сильнее – поражение в предыдущем финале. На этот раз мы не могли себе позволить проиграть».
(Тот финал закончился со счетом 4:3. «Кливленд» впервые в истории стал чемпионом НБА).
О Шакиле:
«Когда я только приехал в НБА, Шакил О’Нил еще играл. Он нереальный. Мы играли с «Бостоном», и я держал его. Он получал мяч, я пытался накрыть его, он просто раз – и сверху забил. Наш тренер тайм-аут берет, я смотрю на него, а он мне говорит: «Не парься. Ты не первый, ты не последний. Человек 20 лет доминировал, поэтому ты не переживай. Просто стой сзади, руки подними и мешай ему бросить».
О Кириленко:
«Очень уважаю Кириленко. Когда он играл в ЦСКА, я был маленьким, ходил на их игры – маленький писюнчик, бегал там, смотрел. А так – мы друг друга знаем, в сборной играли, поэтому я к нему с большим уважением отношусь.
Кириленко – первый русский, кто попал на All-Star. Я и Саша Каун – первые, кто выиграли чемпионат. Очень надеюсь, что скоро появится русский парнишка, который и выиграет чемпионат, и попадет на All-Star, и пробудет в Америке 20 лет, станет суперзвездой».
Еще шесть важных моментов
1. Для Скриптонита первый претендент на MVP в этом сезоне – Джеймс Харден. Скрипи меньше всех разговаривал и единственный играл в приставку во время разговоров.
2. Все участники сошлись на том, что Лука Дончич – очень крутой.
3. У T-Festa записан второй в карьере трек на английском (но пока не выпущен).
4. Сабуров хотел бы выступать на английском, но «он у него настолько ужасный, что закрывает это желание». И он не шарит в баскетболе (видимо, на выпуск на пришел для общего вайба): «Максимально поверхностно знаю баскетбол, у меня нет больших кумиров. Нравится Леброн за то, что делает какие-то вещи вне баскетбола».
5. Любимый баскетболист Комиссаренко – Никола Йокич.
6. Мозгов: «Мне нельзя себя ни с кем ассоциировать. Сам с собой могу только себя ассоциировать. Но в детстве я был фанатом Кевина Гарнетта».