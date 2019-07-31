Мозгов в «Химках». Переход громкий, но вопросов много
Главное из того, что мы знаем о баскетболисте Тимофее Мозгове:
• Выиграл Кубок России в «Химках» 11 лет назад.
• Стал седьмым российским баскетболистом, оказавшимся в НБА.
• Играл за «Нью-Йорк» и «Денвер», но главный успех – карьера в «Кливленде», где выиграл НБА, играя с Леброном Джеймсом.
• Притом даже в финале НБА установил рекорд – в одном из матчей набрал 28 очков. Столько в финалах незадрафтованные игроки никогда не набирали.
• Также завоевал две бронзовые медали в сборной России – на Олимпиаде-2012 и Евро-2011.
Со времен победы в НБА прошло три года, карьера Мозгова шла по нисходящей – в «Лейкерс» шикарный контракт в виде 64 млн/4 года, затем обмен в «Бруклин» с меньшим игровым временем, уход в «Орландо», где этого времени не было вообще, и отчисление в июле 2019-го.
Это правда, за «Орландо» не удалось сыграть ни разу. Правое колено баскетболиста сначала долго лечили, потом оперировали, были проблемы с диагнозами, долгим было восстановление. «Я буду играть до тех пор, пока я в какое-нибудь утро не встану с кровати, и у меня рассыплются ноги», – в начале лета Мозгов был оптимистичен. Он хотел остаться в Америке из-за семьи и пока не рассматривал вариант с Россией.
Через месяц пошли слухи о том, что Мозгов договорился с «Химками», через полтора – состоялся переход.
«В «Химки» я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки – мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным, как для меня, так и для команды», – сказал Мозгов в своем первом интервью после возвращения.
Интриг по итогам перехода сразу несколько:
• Каким будет Мозгов после того, как залечит травму, сможет ли оправдать ожидания?
• Он почти 10 лет играл в НБА, как быстро он адаптируется к европейскому стилю баскетбола?
• Насколько наличие Мозгова при всей трансферной политике «Химок» повлияет на борьбу за победу в Единой лиге, где 10 из 11 розыгрышей выиграл ЦСКА?
• Как далеко «Химки» продвинутся в Евролиге?
• А может все-таки он поможет сборной России на чемпионате мира?
Впрочем, его шансы на участие на ЧМ-2019 маловероятны, пусть главный тренер сборной России Сергей Базаревич пока оставляет интригу и призывает дождаться четверга. Соперники нашей команды – Аргентина, Южная Корея и Нигерия, турнир начнется 31 августа. Едва ли к этому времени Мозгов восстановится.
«Все делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона», – заявил Мозгов после возвращения в «Химки». Пока нет расписания нового розыгрыша Единой лиги, обычно сезоны стартуют в начале октября.
«Химки» также сыграют в Евролиге, которая для них стартует 3 октября матчем против «Маккаби», а в третьем туре игра с ЦСКА. К этому времени увидеть нашу звезду НБА на площадке было бы роскошно. А турнирам – небольшая дополнительная реклама.