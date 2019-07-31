Мозгов в «Химках». Переход громкий, но вопросов много

Главное из того, что мы знаем о баскетболисте Тимофее Мозгове:

• Выиграл Кубок России в «Химках» 11 лет назад.

• Стал седьмым российским баскетболистом, оказавшимся в НБА.

• Играл за «Нью-Йорк» и «Денвер», но главный успех – карьера в «Кливленде», где выиграл НБА, играя с Леброном Джеймсом.

• Притом даже в финале НБА установил рекорд – в одном из матчей набрал 28 очков. Столько в финалах незадрафтованные игроки никогда не набирали.

• Также завоевал две бронзовые медали в сборной России – на Олимпиаде-2012 и Евро-2011.