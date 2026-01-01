Химки (б)

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Баскетбол
«Химки» выступят в Суперлиге в новом сезоне. Из-за нехватки финансирования команда не заявилась в Единую лигу ВТБ
#Химки (б)
Баскетбол
Баскетболист Валиев подал в суд на «Химки» из-за долгов. Он считает, что клуб подделал его подписи в документах
#Химки (б)
Баскетбол
«Химки» не сыграют в новом сезоне Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансирования
#Химки (б)
Баскетбол
Тимофей Мозгов вернулся в баскетбол спустя почти три года. Он не играл после операции на колене
#Тимофей Мозгов
Футбол
Матч «Химки» – «Зенит» пройдет без зрителей из-за запрета на них в Подмосковье
#РПЛ
Баскетбол
Из-за коронавируса в Евролиге перенесены два матча российских клубов. Один – на час, другой – на день
#Евролига
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Баскетбольный «Реал» увяз в России: проиграл ЦСКА, получил сотню от «Химок». А до этого выиграл 13 матчей подряд
#Евролига
Баскетбольный ЦСКА жутко начал год: два поражения, две травмы и почти антирекорд в Единой лиге
#ЦСКА (б)
Мозгов в «Химках». Переход громкий, но вопросов много
#Тимофей Мозгов
Швед много пропустил из-за тяжелой травмы. Но он все равно разрывает всех
#Алексей Швед
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