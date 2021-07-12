«Химки» не сыграют в новом сезоне Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансирования

Сегодня состоялся совет Единой лиги ВТБ. На нем принят состав участников на сезон-2021/22. В нем не оказалось «Химок», которые остались без финансирования. 12 команд чемпионата нового сезона:

🇷🇺 «Автодор»

🇷🇺 «Енисей»

🇷🇺 «Зенит»

🇷🇺 «Локомотив-Кубань»

🇷🇺 «Нижний Новгород»

🇷🇺 «ПАРМА»

🇷🇺 УНИКС

🇷🇺 ЦСКА

🇰🇿 «Астана»

🇵🇱 «Зелена Гура»

🇪🇪 «Калев»

🇧🇾 «Цмоки-Минск»

Впервые в истории Единая лига ВТБ проведет Суперкубок. В нем сыграют четыре команды – ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Турнир пройдет 18-19 сентября на «ВТБ-Арене».

Чемпионом прошлого сезона Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Он выигрывал ее 11 раз.