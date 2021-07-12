Химки (б)
Единая Лига ВТБ
«Химки» не сыграют в новом сезоне Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансирования
вчера, 12:15
Сегодня состоялся совет Единой лиги ВТБ. На нем принят состав участников на сезон-2021/22. В нем не оказалось «Химок», которые остались без финансирования. 12 команд чемпионата нового сезона:
- 🇷🇺 «Автодор»
- 🇷🇺 «Енисей»
- 🇷🇺 «Зенит»
- 🇷🇺 «Локомотив-Кубань»
- 🇷🇺 «Нижний Новгород»
- 🇷🇺 «ПАРМА»
- 🇷🇺 УНИКС
- 🇷🇺 ЦСКА
- 🇰🇿 «Астана»
- 🇵🇱 «Зелена Гура»
- 🇪🇪 «Калев»
- 🇧🇾 «Цмоки-Минск»
Впервые в истории Единая лига ВТБ проведет Суперкубок. В нем сыграют четыре команды – ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Турнир пройдет 18-19 сентября на «ВТБ-Арене».
Чемпионом прошлого сезона Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Он выигрывал ее 11 раз.
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