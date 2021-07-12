Химки (б)
Единая Лига ВТБ
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#Химки (б) #Единая Лига ВТБ

«Химки» не сыграют в новом сезоне Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансирования

вчера, 12:15

Сегодня состоялся совет Единой лиги ВТБ. На нем принят состав участников на сезон-2021/22. В нем не оказалось «Химок», которые остались без финансирования. 12 команд чемпионата нового сезона:

  • 🇷🇺 «Автодор»
  • 🇷🇺 «Енисей»
  • 🇷🇺 «Зенит»
  • 🇷🇺 «Локомотив-Кубань»
  • 🇷🇺 «Нижний Новгород»
  • 🇷🇺 «ПАРМА»
  • 🇷🇺 УНИКС
  • 🇷🇺 ЦСКА 
  • 🇰🇿 «Астана»
  • 🇵🇱 «Зелена Гура»
  • 🇪🇪 «Калев»
  • 🇧🇾 «Цмоки-Минск»

Впервые в истории Единая лига ВТБ проведет Суперкубок. В нем сыграют четыре команды – ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Турнир пройдет 18-19 сентября на «ВТБ-Арене».

Чемпионом прошлого сезона Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Он выигрывал ее 11 раз.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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