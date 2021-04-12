Тимофей Мозгов вернулся в баскетбол спустя почти три года. Он не играл после операции на колене

«Химки» сыграют с «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ. Хозяева анонсировали выход центрового Тимофея Мозгова в стартовом составе – это его первый матч с июля 2018 года.

Его последней игрой был матч квалификации Кубка мира-2019 против Франции. На клубном уровне он представлял тогда «Орландо Мэджик».

Мозгов пропустил начало регулярного чемпионата НБА из-за травмы. А в январе 2019-го перенес операцию на колене.

Его агент говорил, что операция прошла успешно. Но тогда было непонятно, через сколько Мозгов вернется.

«Орландо» досрочно разорвал контракт с Мозговым, и он перешел в «Химки». Мозгов не сыграл ни одного матча в сезоне-2019/20, поэтому клуб не платил ему.

Сроки его возвращения неоднократно переносились. В СМИ возникали предположения, что он завершит карьеру.

Мозгов – первый баскетболист из России, ставший чемпионом НБА. Это произошло в 2016 году в составе «Лейкерс». Всего он провел в НБА девять лет, играя за «Нью-Йорк Никс», «Денвер», «Кливленд», «Бруклин» и «Орландо».