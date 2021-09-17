«Химки» выступят в Суперлиге в новом сезоне. Из-за нехватки финансирования команда не заявилась в Единую лигу ВТБ

Баскетбольные «Химки» проведут сезон-2021/22 во второй по значимости лиге России – Суперлиге 1. Клуб уже подал заявку и официально объявил об этом на сайте.

В прошлом сезоне «Химки» выступали в Единой лиге ВТБ – первому по силе чемпионату России. Но из-за долгов и нехватки финансирования они не заявились на новый сезон.

Проблемы «Химок» начались еще перед стартом прошлого сезона, когда из-за коронавирусных ограничений часть легионеров пропустили сборы, а два основных игрока – Стефан Йович и Алексей Швед – травмировались.

Затем в команде произошла вспышка коронавируса. Клуб вынуждено заявлял на игры баскетболистов из молодежки и выезжал на матчи в восьмером.

Вдобавок к этому СМИ стали рассказывать о долгах клуба перед работниками. РИА «Новости» со ссылкой на источник написало о 250 долге в миллионов рублей.

Часть игроков покинули клуб еще по ходу сезона, часть ушла в межсезонье. Один из ушедших, Евгений Валиев, подал на «Химки» в суд. Он заявил, что клуб подделал подписи в документах, чтобы не допустить его до игр и не платить.

Бюджет «Химок» перед стартом прошлого сезона был 1,713 миллиарда рублей. Он входил в топ-3 команд, отставая только от «Зенита» (1,974 миллиарда) и ЦСКА (2,815 миллиарда).