Баскетболист Валиев подал в суд на «Химки» из-за долгов. Он считает, что клуб подделал его подписи в документах

Евгений Валиев подал иск против «Химок» – своего бывшего клуба. Он утверждает, что команда фальсифицировала данные его медосмотра и подделала его подпись в документах, чтобы не допустить до игр и не платить положенную зарплату.

Позиция Валиева:

Он подписал двухлетний контракт с «Химками» в 2019 году. Клуб выполнил все финансовые обязательства за первый год, но перед началом второго сезона ситуация изменилась.

Август 2020 года . Валиев не прошел в «Химках» углубленный медосмотр по решению врача-кардиолога. После этого игрока отстранили от тренировок.

. Валиев не прошел в «Химках» углубленный медосмотр по решению врача-кардиолога. После этого игрока отстранили от тренировок. Валиев получил письмо от руководства, где ему предложили перейти в другую команду. «Химки» при этом обещали не афишировать ситуацию со здоровьем игрока, чтобы сохранить его репутацию.

Сентябрь 2020 года . Валиев прошел независимое обследование в аккредитованной олимпийским комитетом клинике. Противопоказаний для занятий спортом там не выявили. Но «Химки» не вернули его в состав.

. Валиев прошел независимое обследование в аккредитованной олимпийским комитетом клинике. Противопоказаний для занятий спортом там не выявили. Но «Химки» не вернули его в состав. Октябрь 2020 года . Валиева вызвали в сборную России, где он тоже прошел углубленный медосмотр. Врачи допустили его до тренировок и официальных игр.

. Валиева вызвали в сборную России, где он тоже прошел углубленный медосмотр. Врачи допустили его до тренировок и официальных игр. Декабрь 2020 года . «Химки» направили Валиева на новое обследование, которое тоже не выявило проблем со здоровьем. В итоге игрока вернули в состав, но платили ему не 3,5 миллиона, а 300 тысяч рублей.

. «Химки» направили Валиева на новое обследование, которое тоже не выявило проблем со здоровьем. В итоге игрока вернули в состав, но платили ему не 3,5 миллиона, а 300 тысяч рублей. Валиев к тому моменту уже подал в суд на «Химки» и потребовал выплаты 45 миллионов рублей. Клуб в суде якобы предоставили документы, которые Валиев на самом деле не подписывал. Игроку планирует экспертную проверку подписей в этих бумагах.

Позиция «Химок»:

В договорах игроков есть пункт, согласно которому выполнение финансовых обязательств зависит от результатов медосмотра. В первом сезоне Валиев успешно прошел медосмотр и получил зарплату.

Перед вторым сезоном он его не прошел из-за кардиологических проблем. «Химки» не допустили его до тренировок, побоявшись брать ответственность за его здоровье. Финансовые обязательства в этой ситуации не вступили в силу.

После четырех месяцев лечения клуб провел новый медосмотр и допустил Валиева до тренировок.

«Химки» настаивают, что выплачивали игроку зарплату по трудовому договору.

Новость об иске Валиева появилась на фоне сложной финансовой ситуации в «Химках». Команда уже не заявилась на новый сезон Единой лги ВТБ из-за отсутствия финансирования. Также у нее есть непогашенные долги перед игроками.

