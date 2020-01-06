Баскетбольный ЦСКА жутко начал год: два поражения, две травмы и почти антирекорд в Единой лиге
Несмотря на серьезные перестановки в составе перед сезоном, ЦСКА оставался главным фаворитом Единой лиги ВТБ, за 11 турниров он уступал трофей всего однажды. В этом сезоне классно укрепились «Химки», а январская игра между ними была одной из ключевых.
ЦСКА все равно был фаворитом у букмекеров и перед этим матчем, но проиграл «Химкам» крупно – 80:96. Перед большим перерывом «Химки» вели 45:41, во второй половине преимущество заметно увеличилось – по итогам третьей четверти ЦСКА уступал уже 11 очков, в четвертой – набрал меньше еще на пять.
• Поражение с разницей «-16» – второе самое крупное для ЦСКА в Единой лиге. Только однажды было больше – «-19» в 2012-м против «Нимбурка», тогда ЦСКА проиграл чешской команде 60:79.
• ЦСКА в 2020-м пока только проигрывает – ранее уступили «Панатинаикосу» в Евролиге (матч проходил в Калининграде).
• Еще одна неприятная новость по итогам игры с «Химками» – травма Даниэля Хэкетта. Итальянец набрал неплохую форму – в конце декабря установил личный рекорд в Евролиге, выбив 28 очков в игре с «Миланом», а через неделю – добыл 24 в матче с «Панатинаикосом». ЦСКА сообщил, что у Хэкетта перелом мизинца (UPD: позже клуб уточнил, что перелома нет, есть открытый вывих, но радоваться все равно нечему).
• Итого минус три игрока – Уилл Клайберн повредил крестообразную связку еще в октябре, а недавно на неопределенный срок из-за повреждения задней поверхности бедра выбыл Янис Стрелниекс.
В Единой лиге ЦСКА идет вторым с десятью победами. У «Химок» – 12 и еще матч в запасе. Теперь ЦСКА примет «Химки» только в марте. В Евролиге игра между ними будет в январе.
В Евролиге ЦСКА сейчас идет пятым. Через четыре дня выездная игра с «Баварией», а потом серьезный матч против «Реала» – одного из главных фаворитов турнира. «Реал» сейчас делит первое место с «Анадолу Эфесом».
«Нам не хватало важных игроков, что было очевидно на площадке. Мы выглядели опустошенными», – сказал после игры с «Химками» тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Год у его клуба начался с двух поражений и двух травм.