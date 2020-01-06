Баскетбольный ЦСКА жутко начал год: два поражения, две травмы и почти антирекорд в Единой лиге

• Поражение с разницей «-16» – второе самое крупное для ЦСКА в Единой лиге . Только однажды было больше – «-19» в 2012-м против «Нимбурка», тогда ЦСКА проиграл чешской команде 60:79.

• ЦСКА в 2020-м пока только проигрывает – ранее уступили «Панатинаикосу» в Евролиге (матч проходил в Калининграде).

• Еще одна неприятная новость по итогам игры с «Химками» – травма Даниэля Хэкетта. Итальянец набрал неплохую форму – в конце декабря установил личный рекорд в Евролиге, выбив 28 очков в игре с «Миланом», а через неделю – добыл 24 в матче с «Панатинаикосом». ЦСКА сообщил, что у Хэкетта перелом мизинца (UPD: позже клуб уточнил, что перелома нет, есть открытый вывих, но радоваться все равно нечему).