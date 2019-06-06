Швед много пропустил из-за тяжелой травмы. Но он все равно разрывает всех

Многие отмечают великолепный сезон Шведа. Вот так о нем говорит соперник, защитник УНИКСа Антон Понкрашов: «Нейтрализация Шведа очень важна, но что-то пока мало кому это удалось сделать в Евролиге и Лиге ВТБ. Но мы прекрасно понимаем, что Алексей сейчас в сумасшедшей форме, показывает, возможно, лучший баскетбол в карьере».

Свои же также восхищаются им. Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис сказал: «Для меня Швед, бесспорно, лучший российский игрок и один из лучших баскетболистов Евролиги».

В том числе благодаря Шведу «Химки» добрались до второго подряд финала Лиги ВТБ – там они встретились с ЦСКА (опять же – во второй раз). В первом матче химкинцы проиграли – 85:106, хотя Швед опять же был лучшим на площадке. За 29 минут он набрал 30 очков. Феноменальный результат, хотя сам баскетболист скромничал: «Я здорово сыграл? Можно забить и 50 очков, но если команда проиграла, то все равно, что ты сделал. Нужно играть всем вместе. Мы играем, чтобы занять первое место, а не, чтобы попасть в Евролигу. Хотим победить ЦСКА».