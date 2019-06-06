Швед много пропустил из-за тяжелой травмы. Но он все равно разрывает всех
5 октября – начало регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. «Химки» побеждают «Каллев» (80:73), Алексей Швед набирает 23 очка и становится лучшим по набранным очкам (2193) в этом турнире.
14 ноября – «Химки» провели матч с «Реалом» без Шведа. Защитник заболел и пропустил игру.
22 ноября – Швед стал MVP восьмого тура Евролиги. Тот же день: появилась первая информация о травме Шведа. В матче с «Жальгирисом» он сломал мизинец левой руки. Предполагаемое время восстановления – две недели. Но на деле все оказалось довольно серьезнее.
Шведу сняли гипс только в конце декабря, но лечился он еще несколько месяцев после этого. В феврале, когда болельщики «Химок» ждали его на площадке, пресс-служба команда выступила с таким заявлением: «На основании проведенных контрольных обследований и снимков было выявлено, что формирование костной мозоли на месте перелома пальца не завершено. Чтобы избежать риска усугубления травмы, необходимо дождаться полного заживления перелома. Врачами рекомендовано продлить индивидуальный тренировочно-реабилитационный процесс еще на несколько недель. Таким образом, Швед вынужденно пропустит ближайшие матчи, а также не сыграет на Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ».
Швед восстановился только в начале марта и сразу начал божить. При нем в 17 встречах «Химки» проиграли лишь три раза. Игрок же начал устанавливать крутые достижения:
- Рекорд своей результативности – набрал 37 очков в марте в матче против ЦСКА.
- В апреле сыграл свой 200-й матч за «Химки» после перехода из «Нью-Йорк Никс».
- В игре с «Зелена Гурой» установил собственный рекорд по передачам за один матч – 15.
- В апреле в матче с «Цмоки-Минска» сделал тысячный ассист в составе «Химок».
- Получил приз самого результативного игрока Единой Лиги. Достиг отметки 2500 очков в турнире.
- Получил MVP регулярного чемпионата Лиги ВТБ.
Многие отмечают великолепный сезон Шведа. Вот так о нем говорит соперник, защитник УНИКСа Антон Понкрашов: «Нейтрализация Шведа очень важна, но что-то пока мало кому это удалось сделать в Евролиге и Лиге ВТБ. Но мы прекрасно понимаем, что Алексей сейчас в сумасшедшей форме, показывает, возможно, лучший баскетбол в карьере».
Свои же также восхищаются им. Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис сказал: «Для меня Швед, бесспорно, лучший российский игрок и один из лучших баскетболистов Евролиги».
В том числе благодаря Шведу «Химки» добрались до второго подряд финала Лиги ВТБ – там они встретились с ЦСКА (опять же – во второй раз). В первом матче химкинцы проиграли – 85:106, хотя Швед опять же был лучшим на площадке. За 29 минут он набрал 30 очков. Феноменальный результат, хотя сам баскетболист скромничал: «Я здорово сыграл? Можно забить и 50 очков, но если команда проиграла, то все равно, что ты сделал. Нужно играть всем вместе. Мы играем, чтобы занять первое место, а не, чтобы попасть в Евролигу. Хотим победить ЦСКА».