Баскетбольный «Реал» увяз в России: проиграл ЦСКА, получил сотню от «Химок». А до этого выиграл 13 матчей подряд
«Реал» начал сезон в баскетбольной Евролиге с трех поражений в пяти матчах, но потом не ошибался очень долго – 13 побед подряд. 19-й и 20-й тур «Реал» проводил в России.
Первым соперником был ЦСКА. Солидное начало в первой четверти, а дальше – очень тяжело в атаке. В третьей четверти испанцы целых пять минут не могли заработать ни одного очка.
«Реал» проиграл 55:60, решающим в конце стал трехочковый Хиллиарда. Единственная радость – Фелипе Рейес стал шестым баскетболистом Евролиги, набравшим 3000-е очко.
Следующий соперник – «Химки», самая веселая команда Евролиги, которая забивает больше всех наряду с «Анадолу Эфесом», но больше всех и пропускает. В таблице «Химки» делят десятое место с восемью победами в 19 играх.
«Химки» в межсезонье очень здорово укрепились – выписали из «Баварии» отличного центрового Букера и серебряного призера ОИ, ЧМ и Евро Йовича, из «Олимпиакоса» пришел суперполезный форвард Янис Тимма, а Юнас Жеребко вообще перебрался в «Химки» из состава финалиста прошлого сезона НБА – «Голден Стэйта». Было и русское пополнение в лице Десятникова, Карасева и Мозгова, остался в команде главный снайпер Алексей Швед.
По меркам Евролиги «Химки» усилились вполне для борьбы не только за топ-8 для плей-офф, но и даже за «Финал четырех». И начали прилично – с шести побед в восьми играх. Спад пошел с гостевой игры против «Реала» (76:104) – с тех пор девять поражений в 11 матчах. Для такого звездного состава – явный перебор.
Но «Химки» настолько непредсказуемы, что даже перед игрой с самим «Реалом» не могли считаться аутсайдерами. В этом сезоне они могли упереться с мощной «Барселоной», расколотить солидный «Панатинаикос», но у себя дома проиграть аутсайдеру – «Зениту».
С «Реалом» «Химки» здорово провели первую половину, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 11 очков. Грамотно и результативно отыграли и вторую, уходя даже на 20 очков от соперника, и чуть отпустили его в конце – победа 102:94. Но так много «Реал» в этом сезоне еще не пропускал ни от кого.
Жеребко, Гилл, Тимма, Букер – всего они набрали больше десяти очков, но главный герой, конечно, Швед – 21 очко и еще 13 ассистов. Единственное разочарование – травма Букера, который был очень цепок и вколотил несколько смачных данков на радость зрителям. Хотя и его есть кому заменить в укрепленном составе «Химок».
«Мы чуть-чуть потеряли в агрессии и энергии, не придают уверенности и проигрыши, но мы должны снова собраться. Хотелось бы умнее играть в концовках и принимать нужные решения, а не просто удобные», – отмечал перед игрой главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.
Сегодня он может быть доволен, хотя и пропустили слишком много, но забили куда больше, заодно вернулись в борьбу за плей-офф. Да и следующий соперник – «Баскония» – вполне по силам. Матч – через неделю.