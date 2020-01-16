Баскетбольный «Реал» увяз в России: проиграл ЦСКА, получил сотню от «Химок». А до этого выиграл 13 матчей подряд

«Реал» начал сезон в баскетбольной Евролиге с трех поражений в пяти матчах, но потом не ошибался очень долго – 13 побед подряд. 19-й и 20-й тур «Реал» проводил в России.

Первым соперником был ЦСКА. Солидное начало в первой четверти, а дальше – очень тяжело в атаке. В третьей четверти испанцы целых пять минут не могли заработать ни одного очка.

«Реал» проиграл 55:60, решающим в конце стал трехочковый Хиллиарда. Единственная радость – Фелипе Рейес стал шестым баскетболистом Евролиги, набравшим 3000-е очко.