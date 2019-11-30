Провал в НБА – еще не конец звездной карьеры. Доказывает новый рекордсмен Евролиги
Шейну Ларкину 27 лет. К этому возрасту он несколько раз неудачно залетал в основу команд НБА. Сначала Ларкина выбрали в первом раунде драфта – это казалось счастьем и несло перспективу. Потом были «Даллас», «Нью-Йорк Никс», «Бруклин» и даже «Бостон». Везде Ларкин получал минуты, за которые мог показать талант. В каждом из клубов Ларкин их не использовал.
Его последним клубом был «Бостон». Там Ларкин в среднем набирал чуть больше четырех очков за игру, почти не бросал и превратился в типичного ролевого игрока. Пока отдыхала основа – выходил Ларкин. Его главной задачей стало проявление надежности: если за время Ларкина на площадке «Бостон» сильно не проигрывал по очкам, то это уже считалось успехом.
Другой Ларкин – это сравнения с Джорданом, рекорды и трофеи
Ларкин оказался одним из немногих американцев, ставших звездами в европейском баскетболе. Впервые Европу он попробовал еще перед «Бостоном», когда на год подписывался с «Басконией». Тогда возвращение в НБА все равно было приоритетом, но сейчас Ларкин перед этим много раз подумает. Он так сильно изменился, что уже выбивает рекордные очки.
С 2018 года Ларкин играет в турецком «Анадолу Эфес». В матче Евролиги (аналог футбольной ЛЧ для европейских клубов) против «Баварии» (104:75) он набрал 49 очков. Это оказалось почти половиной от очков всей команды и лучшим индивидуальным показателем в истории Евролиги. До Ларкина рекордная отметка стояла на цифре в 41 очко.
Сам Ларкин с радостью приехал в Европу. «Они знают, что я был там, и они знают, что я не боюсь. Многие ребята из НБА боятся уезжать. Думаю, они не считают себя достаточно хорошими, чтобы уехать в Европу и затем вернуться. Знаю по своему опыту, что я достаточно для этого хорош. Я не боюсь так сделать, если это лучшая ситуация для меня», – рассказывал Ларкин в 2018-м.
В «Эфесе» Ларкин нашел себя, а прогресс показал еще в прошлом сезоне. Тогда вместе с командой он выиграл чемпионат Турции. В решающей игре с «Фенербахче» Ларкин набрал 38 очков, хотя его клуб не считался фаворитом. В том сезоне «Анадолу Эфес» доходил еще и до финала Евролиги, где проиграл ЦСКА.
Ларкин стал лучшим бомбардиром Финала четырех (59 очков. 30 – с «Фенербахче», 29 – с ЦСКА). Его личным рекордом в Евролиге до матча с «Баварией» были 37 очков в игре с «Барселоной». «В этой встрече Ларкин был похож на Майкла Джордана», – так сказал о нем баскетболист «Барсы» Пьер Ориола. Из всех игроков «Эфеса» европейцы боятся именно Ларкина.
Европейский баскетбол проигрывает НБА в мастерстве, таланте и возможностях. Он другой – обычно тут сложно стать заметным единоличником без ущерба для команды. В условном «Фенербахче» не пройдет баскетбол Хардена, который выбивает больше 35 очков почти в каждой игре «Хьюстона». Ларкин показывает: такой путь в Европе все-таки возможен, но не для всех.
В одном из интервью Ларкин рассуждал о перспективах американских игроков в Европе: «Посмотрите на 450 игроков из НБА. Среди них есть много людей, которые не потянули бы европейский баскетбол. Нет, они бы выходили на несколько минут, но это вряд ли был бы тот мечтательный успех из их голов. К европейскому баскетболу надо адаптироваться».
У некоторых адаптация получается – тогда и обратно в НБА они уже не хотят. В последние годы проявился важный вывод: баскетбол в Европе – это тоже престижная тусовка. Поэтому Серхио Юль не стремился менять «Реал» на «Хьюстон» (хотя звали). По тем же причинам Кевин Дюрэнт однажды хочет сыграть за «Барселону». Европа может быть мотивацией, открытием и счастьем.
Вот и Ларкин открыл здесь нового себя: теперь он превратился в ориентир и пример, а роль теневого игрока со скамейки уже забыта.