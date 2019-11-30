Провал в НБА – еще не конец звездной карьеры. Доказывает новый рекордсмен Евролиги

Сам Ларкин с радостью приехал в Европу. «Они знают, что я был там, и они знают, что я не боюсь. Многие ребята из НБА боятся уезжать. Думаю, они не считают себя достаточно хорошими, чтобы уехать в Европу и затем вернуться. Знаю по своему опыту, что я достаточно для этого хорош. Я не боюсь так сделать, если это лучшая ситуация для меня», – рассказывал Ларкин в 2018-м.

В «Эфесе» Ларкин нашел себя, а прогресс показал еще в прошлом сезоне. Тогда вместе с командой он выиграл чемпионат Турции. В решающей игре с «Фенербахче» Ларкин набрал 38 очков, хотя его клуб не считался фаворитом. В том сезоне «Анадолу Эфес» доходил еще и до финала Евролиги, где проиграл ЦСКА.

Ларкин стал лучшим бомбардиром Финала четырех (59 очков. 30 – с «Фенербахче», 29 – с ЦСКА). Его личным рекордом в Евролиге до матча с «Баварией» были 37 очков в игре с «Барселоной». «В этой встрече Ларкин был похож на Майкла Джордана», – так сказал о нем баскетболист «Барсы» Пьер Ориола. Из всех игроков «Эфеса» европейцы боятся именно Ларкина.