Баскетбольная «Альба» отказалась от шоу чирлидеров. Причина: стремление к равенству полов
Берлинская «Альба» в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Европы, где уступила «Валенсии». В сезое-2019/20 «Альба» сыграет в Евролиге, кстати, первый матч проведет дома против «Зенита».
Кто приедет – уже не застанет танцы чирлидеров в паузах во время матчей. Руководство клуба отменило шоу, объяснив его несоответствием духу нынешнего времени.
В заявлении клуба говорится, что в нынешнее время появление молодых девушек в паузах для развлечения уже несовременно. «Во время наших домашних матчей кажется будто бы женщины в «Альбе» несут ответственность только за танцы, пока мужчины играют в баскетбол. Но все выглядит иначе – мы развиваем женский баскетбол и призываем девочек присоединяться к нашему виду спорта».
У «Альбы» большие планы по завоеванию чемпионства в женском чемпионате Германии, такими словами заканчивается заявление. Судьба девушек, которым нельзя будет танцевать, пока неизвестна. С одной стороны, клуб с уважением отнесся к ним, посчитав, что они не должны быть только участниками шоу, но с другой – пока, как видится, оставил их без работы. Шоу на площадке «Альбы» существовало 25 лет.
В мае 2018-го клуб НБА «Сан-Антонио» расформировал женскую группу поддержки Silver Dancers, которая работала на матчах 27 лет. У «Сан-Антонио» будет новая развлекательная команда, ее пополнят самые разные артисты. Кстати, отказ от чирлидинга произошел в тот момент, когда в НФЛ поднялся скандал вокруг чирлидеров.
Тогда экс-чирлидер «Хьюстон» подала иск в федеральный суд на клуб, тренера и руководителя программы поддержки. Претензии: сверхурочная неоплачиваемая работа, выполнение поручений, не относящихся к профессиональной деятельности, оскорбления от тренера, отсутствие охраны.
До этого несколько чирлидеров рассказывали, как за пять лет до этого в клубе «Вашингтон» девушек заставляли фотографироваться топлесс для ежегодного календаря, также весной экс-чирлидеры «Майами» и «Нью-Орлеан» пожаловались на дискриминацию в своих клубах.