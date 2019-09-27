Баскетбольная «Альба» отказалась от шоу чирлидеров. Причина: стремление к равенству полов

В заявлении клуба говорится, что в нынешнее время появление молодых девушек в паузах для развлечения уже несовременно. «Во время наших домашних матчей кажется будто бы женщины в «Альбе» несут ответственность только за танцы, пока мужчины играют в баскетбол. Но все выглядит иначе – мы развиваем женский баскетбол и призываем девочек присоединяться к нашему виду спорта».

У «Альбы» большие планы по завоеванию чемпионства в женском чемпионате Германии, такими словами заканчивается заявление. Судьба девушек, которым нельзя будет танцевать, пока неизвестна. С одной стороны, клуб с уважением отнесся к ним, посчитав, что они не должны быть только участниками шоу, но с другой – пока, как видится, оставил их без работы. Шоу на площадке «Альбы» существовало 25 лет.

В мае 2018-го клуб НБА «Сан-Антонио» расформировал женскую группу поддержки Silver Dancers, которая работала на матчах 27 лет. У «Сан-Антонио» будет новая развлекательная команда, ее пополнят самые разные артисты. Кстати, отказ от чирлидинга произошел в тот момент, когда в НФЛ поднялся скандал вокруг чирлидеров.