В ПФЛ будет судить арбитр-женщина. Ура!
Глава РФС Александр Дюков рассказал о включении женщины-арбитра Анастасии Пустовойтовой в список судей, которые будут работать на матчах ПФЛ. «устовойтова включена в список судей ПФЛ. Мы возлагаем на нее надежды. Зарекомендовав себя в ПФЛ, она, дай бог, сможет потом обслуживать матчи ФНЛ, а потом, может быть, РПЛ», – сказал Дюков.
Пустовойтова – главная женщина-судья в российском футболе. В ее карьере было немало важных моментов:
• Отработала женский финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Лионом».
• Судить матч в молодежном первенстве – это уже обычное дело для нее.
• Пустовойтова работала на женском чемпионате мира. К примеру, судила встречу Нигерии и Южной Кореи и матч за третье место – Англия – Швеция.
• Судила на женском чемпионате Европ-2017.
• Анастасия также работала на Кубке ФНЛ на Кипре. В мае Александр Егоров сказал, что в следующем году Пустовойтова войдет в список арбитров ФНЛ.
• В начале сентября она получила приз лучшему арбитру от IFDA (Международная ассоциация развития футбола).
Кстати, у нас был большой текст о Пустовойтовой.
Пустовойтову продвигал популярный блогер Евгений Савин. В мае он снял ролик с ней, в котором показал ее тренировки, сделал с ней интервью (там – сколько она получает за матч, хейт в ее адрес и многое другое) и объяснил, как работает бригада арбитров во время матча.
В сентябре после того, как Анастасия получила награду лучшему арбитру, Савин написал в инстаграме: «Пустовойтова отсудила финал женской Лиги чемпионов (впервые в истории российского судейства). А недавно получила награду «рефери года» от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти.
Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки! Но только у нас можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу. Ребята из РФС, вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперед? Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?».