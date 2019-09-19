В ПФЛ будет судить арбитр-женщина. Ура!

Пустовойтова – главная женщина-судья в российском футболе. В ее карьере было немало важных моментов:

• Отработала женский финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Лионом».

• Судить матч в молодежном первенстве – это уже обычное дело для нее.

• Пустовойтова работала на женском чемпионате мира. К примеру, судила встречу Нигерии и Южной Кореи и матч за третье место – Англия – Швеция.

• Судила на женском чемпионате Европ-2017.

• Анастасия также работала на Кубке ФНЛ на Кипре. В мае Александр Егоров сказал, что в следующем году Пустовойтова войдет в список арбитров ФНЛ.

• В начале сентября она получила приз лучшему арбитру от IFDA (Международная ассоциация развития футбола).

Кстати, у нас был большой текст о Пустовойтовой.

Пустовойтову продвигал популярный блогер Евгений Савин. В мае он снял ролик с ней, в котором показал ее тренировки, сделал с ней интервью (там – сколько она получает за матч, хейт в ее адрес и многое другое) и объяснил, как работает бригада арбитров во время матча.