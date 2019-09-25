Девушка без руки успешно играет в футбол, вдохновляет детей и называет каждого человека уникальным
Главная фотография с премии The Best – это не лицо Месси при награждении неизвестного парня, это даже не ошибка оператора во время объявления самого Месси. Футболистка Карсон Пикетт встретилась на церемонии с маленьким мальчиком – примечательно это тем, что у них обоих дефект в развитии левой руки.
Кадр с их еще одной встречи после матча женского «Орландо» давно стал вирусным. Двухлетнего мальчика зовут Джозеф Тидд. Его родители ведут инстаграм, где уже почти 12 тысяч подписчиков. Они показывают всю жизнь мальчика: его прогулки, игры и улыбку. Главный итог в том, что Тидд ничем не отличается от любого ребенка – такие же желания, радости и достижения.
Всей семьей они пришли на игру женского «Орландо», за который играет Карсон Пикетт. Оделись в футболки с ее фамилией и всячески поддерживали во время игры. Тогда же Пикетт подошла, чтобы поприветствовать мальчика. Так и раскрутилась история их взаимоотношений. Пикетт и Тидд познакомились еще в апреле, а теперь регулярно проводят время вместе.
«Карсон опустилась на колени рядом с Джозефом и показала ему свою руку. Это была та мгновенная связь, которую мы не можем понять. Карсон верит, что она может сделать все. Это мышление, которое мы хотим видеть и у Джозефа», – рассказывал Майлз Тидд, отец мальчика. Все фотографии делались без постановки, а сама Пикетт не ожидала, что история так разойдется.
«Вижу, как это дает ему и мне столько же радости, как от встречи с моими лучшими друзьями. Мы сильно похожи. Не так важно, какая разница в возрасте, ведь это действительно что-то особенное для меня, потому что он теперь мой друг», – говорила Пикетт о той встрече. Она утверждает, что сейчас Тидд стал для нее своеобразным примером и кумиром – тем, кем является для него она.
Пикетт мечтала, что сможет вдохновлять людей
«Когда я росла, мне никогда не позволяли произносить слово «не могу». Это было ругательством в моем доме. Думаю, что это заставило меня никогда не сдаваться, потому что я знала поведение своих родителей. Семья для меня – это все», – рассказывала Пикетт об отношении к воспитанию. Ее расстраивает лишь то, что перед глазами как раз не было подобного человека, с кого можно взять пример.
У Пикетт врожденный дефект конечности, но уже в пять лет она попала в футбольную секцию. Здесь сразу поражает ее отношение к своему телу. Пикетт всегда ненавидела слова об инвалидности – вместо этого она называет себя и других людей уникальными: «То, что кому-то не хватает руки, не означает, что нельзя делать вещи, которые другие выполняют двумя руками».
Пикетт находит позитив в каждом дне жизни: «Мои родители все время говорят мне, что надо использовать платформу, которую дал мне Бог. Я могу использовать свою руку для чего-то большего. Могу повлиять на многих детей и людей, которые не всегда видят выход. То, что я преуспеваю в жизни и счастлива, может иметь большое значение для некоторых людей».
Встреча с Джозефом Тидом – это не единственная история футболистки и людей с дефектами конечностей. Вот фотография Пикетт от 25 августа 2017 года. Тогда она встречалась с юной футболисткой Алиссон Куик. Они пересеклись не по той же причине, что и с Тидом: все было завязано на футбольных успехах Куик, а уже только потом шли физические сходства.
Этот случай – еще одна важная история о примере, кумирах и желании жить полноценно при любых сложностях. Вот слова мамы Куик о той встрече: «Для нее это был забавный опыт, потому что она встретила кого-то, с кем могла общаться. Не столько из-за физического сходства, сколько из-за того, что она футболистка. Это было очень важно».
«Легко скрыть недостатки. Но когда это становится источником вдохновения, оно меняет это в перспективу. Это те моменты, для которых я живу и играю. Именно такие дети, как он, показывают мне, что действительно важно в жизни», – так Пикетт подписала фотографию с мальчиком в мае 2018-го. Если распространять любовь, то делать это так.
Родители Пикетт всегда в нее верили, но по-настоящему удивлялись каждому маленькому успеху дочери. «Она прыгнула в бассейн, когда ей было шесть лет. Мы там просто плакали и боялись, не утонет ли она после прыжка», – рассказывал отец Пикетт. В детстве девушка играла в баскетбол и даже в теннис – везде находила способы побеждать даже с одной рукой.
Сейчас Пикетт считается качественным игроком, но за взрослую сборную США никогда не играла. Это мечта 26-летней футболистки на ближайшие годы, хотя есть и другие цели. Когда Пикетт закончит карьеру, она хочет работать в спортивной журналистики. Параллельно девушка готова заниматься благотворительными фондами и проводить футбольные сборы в разных странах мира.
На поле она не носит протез, зато выделяется татуировкой на правом запястье с очень актуальными словами для этой истории: «Несовершенство – это красота».