Девушка без руки успешно играет в футбол, вдохновляет детей и называет каждого человека уникальным

«Карсон опустилась на колени рядом с Джозефом и показала ему свою руку. Это была та мгновенная связь, которую мы не можем понять. Карсон верит, что она может сделать все. Это мышление, которое мы хотим видеть и у Джозефа», – рассказывал Майлз Тидд, отец мальчика. Все фотографии делались без постановки, а сама Пикетт не ожидала, что история так разойдется.

«Вижу, как это дает ему и мне столько же радости, как от встречи с моими лучшими друзьями. Мы сильно похожи. Не так важно, какая разница в возрасте, ведь это действительно что-то особенное для меня, потому что он теперь мой друг», – говорила Пикетт о той встрече. Она утверждает, что сейчас Тидд стал для нее своеобразным примером и кумиром – тем, кем является для него она.

Пикетт мечтала, что сможет вдохновлять людей

«Когда я росла, мне никогда не позволяли произносить слово «не могу». Это было ругательством в моем доме. Думаю, что это заставило меня никогда не сдаваться, потому что я знала поведение своих родителей. Семья для меня – это все», – рассказывала Пикетт об отношении к воспитанию. Ее расстраивает лишь то, что перед глазами как раз не было подобного человека, с кого можно взять пример.