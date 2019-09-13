Тебе 41. Ты забиваешь в Лиге чемпионов, ставишь рекорды и агитируешь за женский футбол

Она борется за права женщин в женском футболе – все, что касается оплаты, внимания и уважения. «Я была разочарована, – говорила Формига. – Я серьезно боролась за признание и хотела, чтобы условия для женщин были улучшены, но этого не произошло». Однако на ЧМ-2019 она все-таки сыграла: «Не хотела представить свою команду без себя в ней». Еще она говорила, что хочет остаться в памяти не только как рекордсменка: «Пусть запомнят, как я боролась за прогресс женского футбола в своей стране».

Формига сыграла 189 матчей за сборную Бразилии. До мирового рекорда не добраться – там 352 матча наиграла американка Кристин Лилли. Зато в футбольной Бразилии никто чаще не играл за свою национальную команду. Например, у рекордсмена мужской сборной – Кафу – 142 игры.

Но чего у Формиги нет, так это золотых медалей в сборной – два «серебра» с Олимпиад, «серебро» и «бронза» – с ЧМ. Может, удастся через год на ОИ-2020?

«Почему я так долго играю? Да просто я много отдыхаю, – засмеялась Формига, давая интервью официальному сайту ФИФА. – В планах такого не было, но моя страсть к футболу так сильна, что я не хочу останавливаться. Что меня воодушевляет, так это преодоление препятствий».

А разница в возрасте ее совершенно не заботит:

«Команда – как семья. Где-то я – как друг, а где-то – и как мать».