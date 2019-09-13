Тебе 41. Ты забиваешь в Лиге чемпионов, ставишь рекорды и агитируешь за женский футбол
Мужская Лига чемпионов-2019/20 стартует через несколько дней, женская – идет на этой неделе. Там пока нет группового этапа, как у мужчин. Женщины играют по системе плей-офф, сейчас проходят матчи 1/16 финала.
Упорные игры разбавляются откровенными избиениями: «Ман Сити» забил семь голов «Лугано», «ПСЖ» – столько же «Браге», «Лион» отгрузил девять российской «Рязани-ВДВ», «Вольфсбург» поколотил 10:0 «Митровицу».
Матч «Браги» и «ПСЖ» проходил на одном из самых оригинальных стадионов Европы, где недавно проиграл «Спартак». Примечательна игра еще тем, что в ней один из мячей забила бразильянка Формига.
41-летняя футболистка отличилась на 41-й минуте. Это самый возрастной гол в истории женской Лиги чемпионов.
Летом Формига побила еще один рекорд, став самой возрастной участницей женского чемпионата мира – также в 41. Всего на ее счету семь таких чемпионатов, лишь один, самый первый в 1991 году – проходил без ее участия. В 1995-м женский футбол включили в программу летних Олимпийских игр, с тех пор Формига играла на каждом турнире.
Интересно, что Формига начала свою карьеру примерно тогда же, когда бразилец Роналдо – в 1993 году. Роналдо перестал играть в 2011-м. Но примером для Формиги был не Роналдо, а Дунга – капитан сборной Бразилии, который привел сборную к победе на ЧМ-1994.
Прозвище Формига («муравей» по-португальски) приклеилось еще в юношестве из-за ее стиля игры – Формига всегда играла строго на команду, не увлекаясь ненужными обводками. «Поначалу я это прозвище терпеть не могла, – рассказывала она. – Чем больше я говорила, что мне это не нравится, тем чаще меня так называли. В конце концов сказала: ладно, сдаюсь. Прозвище оказалось идеальным – оно как раз соответствует стилю игры. Но теперь моего реального имени никто не знает – Мирой называют дома, Формигой – по всему миру».
Она борется за права женщин в женском футболе – все, что касается оплаты, внимания и уважения. «Я была разочарована, – говорила Формига. – Я серьезно боролась за признание и хотела, чтобы условия для женщин были улучшены, но этого не произошло». Однако на ЧМ-2019 она все-таки сыграла: «Не хотела представить свою команду без себя в ней». Еще она говорила, что хочет остаться в памяти не только как рекордсменка: «Пусть запомнят, как я боролась за прогресс женского футбола в своей стране».
Формига сыграла 189 матчей за сборную Бразилии. До мирового рекорда не добраться – там 352 матча наиграла американка Кристин Лилли. Зато в футбольной Бразилии никто чаще не играл за свою национальную команду. Например, у рекордсмена мужской сборной – Кафу – 142 игры.
Но чего у Формиги нет, так это золотых медалей в сборной – два «серебра» с Олимпиад, «серебро» и «бронза» – с ЧМ. Может, удастся через год на ОИ-2020?
«Почему я так долго играю? Да просто я много отдыхаю, – засмеялась Формига, давая интервью официальному сайту ФИФА. – В планах такого не было, но моя страсть к футболу так сильна, что я не хочу останавливаться. Что меня воодушевляет, так это преодоление препятствий».
А разница в возрасте ее совершенно не заботит:
«Команда – как семья. Где-то я – как друг, а где-то – и как мать».