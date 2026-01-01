Химки (б)

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Баскетбольный «Реал» увяз в России: проиграл ЦСКА, получил сотню от «Химок». А до этого выиграл 13 матчей подряд
#Евролига
Баскетбольный ЦСКА жутко начал год: два поражения, две травмы и почти антирекорд в Единой лиге
#ЦСКА (б)
Мозгов в «Химках». Переход громкий, но вопросов много
#Тимофей Мозгов
Швед много пропустил из-за тяжелой травмы. Но он все равно разрывает всех
#Алексей Швед