фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
#фигурное катание #Марк Кондратюк #Михаил Коляда #Чемпионат России по фигурному катанию #Дмитрий Алиев #Макар Игнатов
Коляда выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию
час назад
Итоговый результат соревнований в произвольной программе у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию:
- Михаил Коляда – 296,15
- Макар Игнатов – 265,37
- Марк Кондратюк – 260,31
Михаил Коляда не выступал на прошлом чемпионате России. Тогда турнир выиграл Дмитрий Алиев, который пропустил новое соревнование из-за коронавируса.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.
Коляда лидировал на чемпионате России после короткой программы. Дебютант соревнований Марк Кондратюк тоже занимал там третье место.
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