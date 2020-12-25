фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
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#фигурное катание #Марк Кондратюк #Михаил Коляда #Чемпионат России по фигурному катанию #Дмитрий Алиев #Макар Игнатов

Коляда выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию

час назад

Михаил Коляда выиграл третье золото чемпионата России.

Newspix24/Global Look Press

Итоговый результат соревнований в произвольной программе у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию:

  1. Михаил Коляда – 296,15
  2. Макар Игнатов – 265,37
  3. Марк Кондратюк – 260,31

Михаил Коляда не выступал на прошлом чемпионате России. Тогда турнир выиграл Дмитрий Алиев, который пропустил новое соревнование из-за коронавируса.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Коляда лидировал на чемпионате России после короткой программы. Дебютант соревнований Марк Кондратюк тоже занимал там третье место.

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