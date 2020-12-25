Коляда выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию

Итоговый результат соревнований в произвольной программе у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию:

Михаил Коляда не выступал на прошлом чемпионате России. Тогда турнир выиграл Дмитрий Алиев, который пропустил новое соревнование из-за коронавируса.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Коляда лидировал на чемпионате России после короткой программы. Дебютант соревнований Марк Кондратюк тоже занимал там третье место.