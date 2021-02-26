Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта. 27-28 февраля состоятся соревнования у взрослых фигуристов.

Кубок России – дополнительное отборочное соревнование перед чемпионатом мира. Турнир запланирован на 22-27 марта в Швеции.

Победители чемпионата России гарантировали себе участие на чемпионате мира. Михаил Коляда, Анна Щербакова и Александра Трусова пропустят финал Кубка России.

Полный состав участников:

Мужчины. Дмитрий Алиев , Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Макар Игнатов , Артем Ковалев, Марк Кондратюк , Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Пары. Карина Акопова/Никита Рахманин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов , Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин , Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков.

Танцевальные дуэты. Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов , Александра Трухина/Иван Капустин.

Женщины. Камила Валиева , Анастасия Гулякова Алена Косторная , Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева , Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова.

Танцевальный дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко снялся из-за последствий коронавируса. У Софьи Шевченко есть проблемы с дыханием.

Камила Валиева не попадет на чемпионат мира даже в случае победы на Кубке России. Из-за возраста она только в следующем сезоне выступит на международных соревнованиях.

Где смотреть финал Кубка России по фигурному катанию

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию