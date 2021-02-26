Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Алена Косторная
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
Дарья Павлюченко
Денис Ходыкин
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Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию

час назад

AFLO/Global Look Press

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта. 27-28 февраля состоятся соревнования у взрослых фигуристов.

Кубок России – дополнительное отборочное соревнование перед чемпионатом мира. Турнир запланирован на 22-27 марта в Швеции.

Победители чемпионата России гарантировали себе участие на чемпионате мира. Михаил Коляда, Анна Щербакова и Александра Трусова пропустят финал Кубка России.

Полный состав участников:

Мужчины. Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Пары. Карина Акопова/Никита Рахманин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков.

Танцевальные дуэты. Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Трухина/Иван Капустин.

Женщины. Камила Валиева, Анастасия Гулякова Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова.

Танцевальный дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко снялся из-за последствий коронавируса. У Софьи Шевченко есть проблемы с дыханием.

Камила Валиева не попадет на чемпионат мира даже в случае победы на Кубке России. Из-за возраста она только в следующем сезоне выступит на международных соревнованиях.

Где смотреть финал Кубка России по фигурному катанию

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию

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