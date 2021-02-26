Где смотреть финал Кубка России по фигурному катанию

Даты проведения финала Кубка России в Москве: 27 февраля – 2 марта. В субботу и воскресенье состоятся соревнования у взрослых фигуристов, дальше выступят юниоры.

Первый канал проведет две телетрансляции. 27 февраля в 17:40 канал покажет конец короткой программы у пар и женскую короткую программу.

28 февраля в 17:40 там же пройдет трансляция завершения произвольной программы у пар и показ произвольной программы у женщин.

Трансляции остальных видов программы будут на официальном сайте Первого канала.

Кубок России – дополнительное отборочное соревнование на чемпионат мира. Сразу после финала сформируется окончательный состав сборной на турнир.

Полное расписание финала Кубка России по фигурному катанию

Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию