Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Где смотреть финал Кубка России по фигурному катанию
час назад
Даты проведения финала Кубка России в Москве: 27 февраля – 2 марта. В субботу и воскресенье состоятся соревнования у взрослых фигуристов, дальше выступят юниоры.
Первый канал проведет две телетрансляции. 27 февраля в 17:40 канал покажет конец короткой программы у пар и женскую короткую программу.
28 февраля в 17:40 там же пройдет трансляция завершения произвольной программы у пар и показ произвольной программы у женщин.
Трансляции остальных видов программы будут на официальном сайте Первого канала.
Кубок России – дополнительное отборочное соревнование на чемпионат мира. Сразу после финала сформируется окончательный состав сборной на турнир.
Полное расписание финала Кубка России по фигурному катанию
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