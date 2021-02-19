Вышел официальный гимн ЧМ-2021 по фигурке. Там Полина Гагарина поет с победителем «Евровидения»

Монс Сельмерлев – один из авторов песни. Еще над ней работали Стефан Орн, Дэвид Линдгрен Захариас, Сандра Бьюрман и Джон Эйден. 28 февраля выйдет официальный клип. В нем исполнители покажут какие-то элементы из фигурного катания. Для записи Гагарина летала в Швецию. Сельмерлев доволен реализацией: «Кажется, мы написали настоящую песню для льда».

Полина Гагарина рассказывала о впечатлениях: «Когда я впервые услышала песню, она мне сразу понравилась. На нее откликнулась моя душа. Я достаточно быстро ее записала, спела много разных вариантов. Потому что мне очень понравилась мелодия, слова были очень вдохновляющими. Думаю, что это правильная песня для большого события».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в шведском Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. В прошлом сезоне турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году по такой же причине не состоялся чемпионат Европы. Полный состав сборной России на ЧМ-2021 определится после финала Кубка России.

Гагарина и Сельмерлев тоже приедут на турнир. Они выступят на специальном гала-вечере, который пройдет 28 марта. В создании песни поучаствовала и Ассоциации фигурного катания Швеции.