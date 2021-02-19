ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
музыка
Поделиться:
Комментарии:
1
#ЧМ-2021 (фигурное катание) #музыка #фигурное катание

Вышел официальный гимн ЧМ-2021 по фигурке. Там Полина Гагарина поет с победителем «Евровидения»

3 часа назад
Александр Плеханов

Официальный сайт ISU

Полина Гагарина показала отрывок из песни Circles and squares, которая станет официальным гимном ЧМ-2021. Это ее совместная работа с шведским поп-певцом Монсом Сельмерлев. Гагарина и Сельмерлев вместе выступали на «Евровидении-2015». Сельмерлев тогда победил, а Гагарина заняла второе место.

С 19 февраля их песня доступна на Sportify и других музыкальных сервисах.

Монс Сельмерлев – один из авторов песни. Еще над ней работали Стефан Орн, Дэвид Линдгрен Захариас, Сандра Бьюрман и Джон Эйден. 28 февраля выйдет официальный клип. В нем исполнители покажут какие-то элементы из фигурного катания. Для записи Гагарина летала в Швецию. Сельмерлев доволен реализацией: «Кажется, мы написали настоящую песню для льда».

Полина Гагарина рассказывала о впечатлениях: «Когда я впервые услышала песню, она мне сразу понравилась. На нее откликнулась моя душа. Я достаточно быстро ее записала, спела много разных вариантов. Потому что мне очень понравилась мелодия, слова были очень вдохновляющими. Думаю, что это правильная песня для большого события».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в шведском Стокгольме. Даты проведения: 22 – 28 марта. В прошлом сезоне турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году по такой же причине не состоялся чемпионат Европы. Полный состав сборной России на ЧМ-2021 определится после финала Кубка России.

Гагарина и Сельмерлев тоже приедут на турнир. Они выступят на специальном гала-вечере, который пройдет 28 марта. В создании песни поучаствовала и Ассоциации фигурного катания Швеции.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что почитать о фигурном катании
Доминирование Щербаковой на чемпионате России – сенсация. Обстоятельства всегда против, а она побеждает
«Наверное, это про спорт». Щербакова выдала лучший прокат в жизни – и все в слезах
Кто такой Марк Кондратюк – сенсационный дебютант ЧР по фигурке: рисует картины и участвует в выставках
Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
2 часа назад

Ждем турнир. Главные песни будут на льду.

ответить
Все теги
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
#музыка
#фигурное катание