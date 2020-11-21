Кто такая Анастасия Гулякова – фигуристка, которая обошла Трусову
Завершился Гран-при России по фигурному катанию. По его итогам выделяются сразу две интриги:
- Туктамышева победила Косторную. Потому что прыгнула два акселя.
- Трусова осталась четвертой. Потому что четыре раза упала.
В тройку вошла Анастасия Гулякова. Она впервые выступала на взрослом этапе Гран-при. После короткой программы занимала только четвертое место: там она проиграла Трусовой чуть меньше балла. Итоговое преимущество Гуляковой над Трусовой в борьбе за бронзу – 0,1 балла.
Первые слова Гуляковой после успеха: «Я не сильно ожидала, что так получится, но боролась до конца и рада, что попала в тройку».
Эмоции фанатов примерно такие:
Что мы вообще знаем о Гуляковой:
Главное достижение в карьере Анастасии Гуляковой – победа на Кубке России в 2020 году. Тогда это соревнование еще не было таким популярным: проходило без официального статуса отбора на чемпионат России. Гулякова стала первой, Губанова и Талалайкина заняли второе и третье место. Из них троих только Гулякова постепенно выбивается на уровень лучших фигуристок России.
Сейчас Гулякова постоянно тренирует тройной аксель. Об этом рассказывал Мишин, а потом подтверждала и она сама. Накатка акселя – главная цель на улучшение программ для Гуляковой. Еще она не отказывается от изучения четверных: тоже обещает освоить их за этот сезон. В этом помогает прыжковое соревнование с Туктамышевой. Она уже выучила четверной и накатывает его на тренировках.
Гулякова и Туктамышева дружат, хотя и тренируются на одном катке и у одного тренера. Часто это заканчивается серьезным соперничеством на льду и вне его, но только не у них. Гулякова объясняла, что равняется на Туктамышеву и берет с нее пример. Например, они вместе тренируют тройной аксель. Главная цель Гуляковой на этот сезон – стабильность и успех на взрослом уровне.
В интервью «Матч ТВ» Гулякова рассказывала о своих увлечениях. Такое было, когда она жила в Ревде: «Я вместе с мамой делала уборку. Мы косили траву, кормили рыб, ухаживали за огородом – помогали бабушке с дедушкой. Зимой катались на бубликах на собаках — у нас три волкодава. Последний раз в Ревде я была в августе 2018 года. Меня приглашали на открытие ледового дворца».
Еще важное: в этом году Гулякова окончила школу с золотой медалью. Обычно это редко сочетается со спортивным успехом, но у нее получилось. Чтобы все успевать, Гулякова делала домашние задания сразу в школе, когда их получала. В августе ей исполнилось 18 лет. В фигурном катании Гулякова выделяется еще и ростом (166-167 см). Называет это плюсом из-за красивых ног.