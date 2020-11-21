Кто такая Анастасия Гулякова – фигуристка, которая обошла Трусову

Что мы вообще знаем о Гуляковой:

Главное достижение в карьере Анастасии Гуляковой – победа на Кубке России в 2020 году. Тогда это соревнование еще не было таким популярным: проходило без официального статуса отбора на чемпионат России. Гулякова стала первой, Губанова и Талалайкина заняли второе и третье место. Из них троих только Гулякова постепенно выбивается на уровень лучших фигуристок России.

Сейчас Гулякова постоянно тренирует тройной аксель. Об этом рассказывал Мишин, а потом подтверждала и она сама. Накатка акселя – главная цель на улучшение программ для Гуляковой. Еще она не отказывается от изучения четверных: тоже обещает освоить их за этот сезон. В этом помогает прыжковое соревнование с Туктамышевой. Она уже выучила четверной и накатывает его на тренировках.

Гулякова и Туктамышева дружат, хотя и тренируются на одном катке и у одного тренера. Часто это заканчивается серьезным соперничеством на льду и вне его, но только не у них. Гулякова объясняла, что равняется на Туктамышеву и берет с нее пример. Например, они вместе тренируют тройной аксель. Главная цель Гуляковой на этот сезон – стабильность и успех на взрослом уровне.