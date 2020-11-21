Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️

Итоговое положение на Гран-при России в женских соревнованиях:

Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России

Туктамышева исполнила в произвольной программе два тройных акселя. После короткой программы она занимала второе место.

Елизавете Туктамышевой 23 года. Она тренируется у Алексея Мишина. Сейчас Туктамышева разучивает четверные прыжки.