Елизавета Туктамышева
Гран-при России
фигурное катание
Александра Трусова
Алена Косторная
Анастасия Гулякова
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Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️
вчера, 21:12
Итоговое положение на Гран-при России в женских соревнованиях:
- Елизавета Туктамышева – 223,39
- Алена Косторная – 220,78
- Анастасия Гулякова – 199,03
- Александра Трусова – 198,93
Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России
Туктамышева исполнила в произвольной программе два тройных акселя. После короткой программы она занимала второе место.
Елизавете Туктамышевой 23 года. Она тренируется у Алексея Мишина. Сейчас Туктамышева разучивает четверные прыжки.
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