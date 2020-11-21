Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России

Александра Трусова не попала в тройку призеров на Гран-при России по фигурному катанию. Она занимала третье место после короткой программы, но сорвала произвольную.

Трусова четыре раза упала во время исполнения прыжков. Она проиграла Анастасии Гуляковой 0,1 балла. И осталась на четвертом месте.

Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку

На финале Гран-при в 2019 году Трусова заняла третье место. Позже она выиграла бронзу на чемпионате Европы.

Трусовой 16 лет. Перед этим сезоном она перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.