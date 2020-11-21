В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки
Александра Трусова завалила произвольную программу на Гран-при России. Основные события для понимания:
- Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку
- Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России
- Кто такая Анастасия Гулякова – фигуристка, которая обошла Трусову
- Трусова всего дважды за карьеру занимала четвертое место на важных турнирах
Последняя новость особенно важна. Трусова участвовала на первенстве России среди юниоров в 2017 году. Это соревнование считается одним из первых главных турниров в ее карьере. Потому что тогда Трусова вошла в приличный возраст и уже не соревновалась с совсем маленькими фигуристками. На том турнире соперницей была даже Алина Загитова, которая позже выиграла все взрослые соревнования.
Протокол первенства России 2017 года выглядит так. Главное – найдите там Анастасию Гулякову:
Через пару месяцев после этих соревнований хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что Трусова выучила один четверной прыжок и работает еще над двумя. Этери Тутберидзе подтверждала: прыжки изучают, но на соревнованиях исполнять пока рано. Потом Трусова выиграла этап юниорского Гран-при среди юниоров. Ездила вместе с Гуляковой, которую обошла на 16 баллов.
В тот сезон Трусова только перешла в группу к Этери Тутберидзе, а до этого ее тренировал Александр Волков. На тех соревнованиях Трусова обошла Дарью Паненкову – она была одним из лидеров российской фигурки на юниорском уровне. На ютубе есть запись произвольной программы Трусовой с соревнований на первенстве России. Один из комментариев внутри – предсказание будущего:
Что надо знать о тех, кто победил Трусову в 2017-м:
1⃣ Алина Загитова. Сейчас показывает программы только на показательных выступлениях. Ведет шоу «Ледниковый период», но официально со спортом еще не закончила. Трусова обошла Загитову в финале взрослой серии Гран-при в 2019 году, где та заняла только шестое место. Пока это последний международный профессиональный старт в карьере Загитовой.
2⃣ Станислава Константинова. До сих пор катается, но уже без больших успехов. Главное достижение Константиновой – попадание на взрослый чемпионат Европы и бронза Универсиады. На Европе Константинова заняла четвертое место, но потом все стало совсем плохо. Сейчас занимается с Александром Волковым. Тот рассказывал, что она становится лучше.
3⃣ Полина Цурская. Перешла в группу Елены Буяновой, когда соперничество в группе Этери Тутберидзе стало невыносимым. Закончила профессиональную карьеру в 2019 году из-за проблем со здоровьем. На момент завершения Цурской было 17 лет. Летом 2020-го Тутберидзе рассказывала, что теперь она тренирует в ее группе.