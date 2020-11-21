В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки

Что надо знать о тех, кто победил Трусову в 2017-м:

1⃣ Алина Загитова. Сейчас показывает программы только на показательных выступлениях. Ведет шоу «Ледниковый период», но официально со спортом еще не закончила. Трусова обошла Загитову в финале взрослой серии Гран-при в 2019 году, где та заняла только шестое место. Пока это последний международный профессиональный старт в карьере Загитовой.

2⃣ Станислава Константинова. До сих пор катается, но уже без больших успехов. Главное достижение Константиновой – попадание на взрослый чемпионат Европы и бронза Универсиады. На Европе Константинова заняла четвертое место, но потом все стало совсем плохо. Сейчас занимается с Александром Волковым. Тот рассказывал, что она становится лучше.

3⃣ Полина Цурская. Перешла в группу Елены Буяновой, когда соперничество в группе Этери Тутберидзе стало невыносимым. Закончила профессиональную карьеру в 2019 году из-за проблем со здоровьем. На момент завершения Цурской было 17 лет. Летом 2020-го Тутберидзе рассказывала, что теперь она тренирует в ее группе.