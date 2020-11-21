Александра Трусова
Гран-при России
фигурное катание
Евгений Плющенко
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#Александра Трусова #фигурное катание #Гран-при России #Евгений Плющенко

Трусова всего дважды за карьеру занимала четвертое место на важных турнирах

вчера, 22:45

AFLO/Global Look Press

Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России

Александре Трусовой 16 лет. С этого сезона она выступает под руководством Евгения Плющенко. Трусова выиграла два этапа Кубка России.

В 2019 году Трусова заняла третье место в финале серии Гран-при. Потом она выиграла бронзу на чемпионате Европы.

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