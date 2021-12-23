Чемпионат России по фигурному катанию
Ксения Синицына
Никита Кацалапов
Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию-2022
час назад
В Санкт-Петербурге стартовали соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. Они продлятся с 23 по 25 декабря.
23 декабря танцевальные дуэты представили ритм-танцы. Лидеры соревнований:
2. Степанова/Букин – 88,76
3. Дэвис/Смолкин – 83,99
4. Загорски/Гурейро – 79,36
В 2020 году чемпионат России выиграли Александра Степанова и Иван Букин. Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропускали тот турнир из-за коронавируса. Позже они стали чемпионами мира.
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