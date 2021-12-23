Новый провал Коляды – сорванный прыжок на ЧР-2022. Главный фигурист России сенсационно упал на пятое место

Почему все это важно:

⛸ Михаил Коляда – главный спортсмен России в мужском одиночном катании. Он занял пятое место на ЧМ-2021. Еще Коляда становился серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. По карьере он имеет бронзу ЧМ и две бронзы на чемпионатах Европы. Коляда даже в сезоне-2015/16 попадал в четверку лучших на чемпионате мира.

⛸ До него звездой фигурного катания России был Евгений Плющенко. Дальше Коляда считался одним из тех, кто рассматривался на подобный уровень. Но к 26-летию Коляда на него так и не вышел. Причина – постоянные ошибки в ключевые моменты. На важнейших стартах они лишали Коляду возможности бороться за медали. И чаще всего были связаны именно с прыжками.

⛸ Знаменитый эпизод произошел на ЧЕ-2017. Тогда Коляда тоже исполнил бабочку вместо тройного акселя в короткой программе. Потом оправдывался: «На соревнованиях такого уровня этого делать нельзя. Все ведь нормально было. На повторе посмотрел – все хорошо. Но что-то щелкнуло. Видимо, какая-то нотка неуверенности сидит».