Новый провал Коляды – сорванный прыжок на ЧР-2022. Главный фигурист России сенсационно упал на пятое место
В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию-2022. Это главное соревнование сезона для российских спортсменов. Именно итоги чемпионата России повлияют на олимпийскую заявку. Короткая программа у мужчин завершилась сенсацией: Михаил Коляда занимает только пятое место. Он сорвал тройной аксель – вместо него исполнил бабочку.
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый
Так это было: Коляда сделал в воздухе только один оборот. За этот элемент он не набрал баллы:
Эмоциональная реакция Алексея Мишина (ее в повторе смотрел сам Коляда):
Почему все это важно:
⛸ Михаил Коляда – главный спортсмен России в мужском одиночном катании. Он занял пятое место на ЧМ-2021. Еще Коляда становился серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. По карьере он имеет бронзу ЧМ и две бронзы на чемпионатах Европы. Коляда даже в сезоне-2015/16 попадал в четверку лучших на чемпионате мира.
⛸ До него звездой фигурного катания России был Евгений Плющенко. Дальше Коляда считался одним из тех, кто рассматривался на подобный уровень. Но к 26-летию Коляда на него так и не вышел. Причина – постоянные ошибки в ключевые моменты. На важнейших стартах они лишали Коляду возможности бороться за медали. И чаще всего были связаны именно с прыжками.
⛸ Знаменитый эпизод произошел на ЧЕ-2017. Тогда Коляда тоже исполнил бабочку вместо тройного акселя в короткой программе. Потом оправдывался: «На соревнованиях такого уровня этого делать нельзя. Все ведь нормально было. На повторе посмотрел – все хорошо. Но что-то щелкнуло. Видимо, какая-то нотка неуверенности сидит».
⛸ Ошибки у Коляды были и в этом сезоне. В ноябре он занял второе место на Гран-при России. Там же отвечал на вопросы об ошибках: «Я знаю, в чем проблема, но вам не скажу». В прошлом Коляда говорил такое: «Не надо бояться ошибиться. Этот страх был всегда. А перфекционизм иногда реально мешает, и я пытаюсь от этого избавиться».
⛸ В 2021 году в мужском фигурном катании возникла конкуренция. Ошибка на одном прыжке отбросила Коляду ниже сразу четырех спортсменов. Всего на три сотых он опередил Александра Самарина (это он разбил лицо). В этом сезоне конкуренты Коляды показывали топ-результаты на международных стартах. Игнатов вообще приземлил четыре четверных прыжка.
⛸ Коляда сотрудничает с Алексеем Мишиным со старта прошлого сезона. Эксперты и он сам отмечали, что смена тренера сделала катание Коляды лучше. Во многом из-за этого Коляда занял пятое место на ЧМ, а Россия заработала три квоты на Олимпиаду. Впервые в истории во всех видах на Олимпиаде у России будет заявка из трех спортсменов и пар.
⛸ Проблема фигурного катания в России: нет четких критериев по попаданию в олимпийскую заявку. Формально на это влияют результаты ЧР-2022 и ЧЕ-2022. Перед Олимпиадой будет составлен расширенный состав, который поедет на предолимпийский сбор. Подробно мы объясняли всю эту историю в отдельном материале.
⛸ 24 декабря мужчины покажут произвольные программы. Еще одной сенсацией короткой стало 12-е место Дмитрия Алиева. Напоминаем: в 2019 году Алиев выигрывал чемпионат Европы по фигурному катанию. Он остается действующим чемпионом из-за отмены турнира в прошлом сезоне.
Даже так именно Михаил Коляда – самый обсуждаемый фигурист России прямо сейчас: