Ксения Синицына

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Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Щербакова презентовала новую короткую программу. И лидирует после нее на Гран-при в Гренобле
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Трусова выиграла короткую программу на Skate America. Она выступает с травмой ⛸
#Александра Трусова
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
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Гайд по юношеской Олимпиаде. Что это такое? Чем отличается от Универсиады? Где смотреть? За какими историями последить?
#Олимпиада
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