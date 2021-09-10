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#фигурное катание #Алина Загитова #Алена Косторная #Анна Щербакова #Евгения Медведева #Александра Трусова #Елизавета Туктамышева #Камила Валиева #Майя Хромых #Софья Самодурова #Дарья Усачева #Елизавета Нугуманова #Ксения Синицына

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин

3 часа назад

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фигуристы сборной России покажут новые программы на контрольных прокатах. Мероприятие пройдет в Челябинске. Даты проведения: 11-12 сентября.

Женщины выйдут на лед с короткими программами 11 сентября в 15:50 по Москве. Старт произвольных программ – 12 сентября в 16:15.

Полный состав участников:

Камила Валиева, 15 лет. Серебряный призер чемпионата России.

Алена Косторная, 18 лет. Чемпионка Европы-2020.

Елизавета Нугуманова, 19 лет. Запасная на ЧМ-2021.

Софья Самодурова, 19 лет. Чемпионка Европы-2019.

Ксения Синицына, 17 лет. Призер юношеской Олимпиады-2020.

Александра Трусова, 17 лет. Бронзовый призер ЧМ и ЧЕ.

Елизавета Туктамышева, 24 года. Побеждала на ЧМ и ЧЕ, неоднократный призер.

Дарья Усачева, 15 лет. Бронзовый призер Кубка России-2021.

Майя Хромых, 15 лет. Серебряный призер Кубка России-2021.

Анна Щербакова, 17 лет. Трехкратная победительница ЧР, чемпионка мира, брала серебро в Европе.

Алина Загитова и Евгения Медведева не выступят на соревнованиях. Они не входят в список сборной России на сезон-2021/22.

Где смотреть короткую программу у женщин

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Источник:
Гол.ру
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#Камила Валиева
#Майя Хромых
#Софья Самодурова
#Дарья Усачева
#Елизавета Нугуманова
#Ксения Синицына