Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин

Фигуристы сборной России покажут новые программы на контрольных прокатах. Мероприятие пройдет в Челябинске. Даты проведения: 11-12 сентября.

Женщины выйдут на лед с короткими программами 11 сентября в 15:50 по Москве. Старт произвольных программ – 12 сентября в 16:15.

Полный состав участников:

⛸ Камила Валиева, 15 лет. Серебряный призер чемпионата России.

⛸ Алена Косторная, 18 лет. Чемпионка Европы-2020.

⛸ Елизавета Нугуманова, 19 лет. Запасная на ЧМ-2021.

⛸ Софья Самодурова, 19 лет. Чемпионка Европы-2019.

⛸ Ксения Синицына, 17 лет. Призер юношеской Олимпиады-2020.

⛸ Александра Трусова, 17 лет. Бронзовый призер ЧМ и ЧЕ.

⛸ Елизавета Туктамышева, 24 года. Побеждала на ЧМ и ЧЕ, неоднократный призер.

⛸ Дарья Усачева, 15 лет. Бронзовый призер Кубка России-2021.

⛸ Майя Хромых, 15 лет. Серебряный призер Кубка России-2021.

⛸ Анна Щербакова, 17 лет. Трехкратная победительница ЧР, чемпионка мира, брала серебро в Европе.

Алина Загитова и Евгения Медведева не выступят на соревнованиях. Они не входят в список сборной России на сезон-2021/22.

Где смотреть короткую программу у женщин