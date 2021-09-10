Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть короткую программу у женщин, 11 сентября 2021 года

Фигуристы сборной России покажут новые программы в Челябинске. Контрольные прокаты пройдут 11 и 12 сентября на арене «Трактор».

Женщины впервые выйдут на лед 11 сентября в 15:50 по московскому времени. Официальный сайт Первого канала проведет прямую трансляцию этого вида. Ее можно посмотреть по этой ссылке.

Отдельные спортсменки попадут и в трансляцию на телевидении. Там показ стартует в 17:35 по Москве. Трансляция произвольной программы состоится 12 сентября.

Всего в контрольных прокатах участвуют десять женщин-одиночниц. Алина Загитова и Евгения Медведева не входят в состав России на сезон-2021/22.

Состав участников у женщин

Где проходят контрольные прокаты фигуристов сборной России