фигурное катание
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#фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть короткую программу у женщин, 11 сентября 2021 года

3 часа назад

Этери Тутберидзе тренирует почти всех главных спортсменок России в женской фигурке.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фигуристы сборной России покажут новые программы в Челябинске. Контрольные прокаты пройдут 11 и 12 сентября на арене «Трактор».

Женщины впервые выйдут на лед 11 сентября в 15:50 по московскому времени. Официальный сайт Первого канала проведет прямую трансляцию этого вида. Ее можно посмотреть по этой ссылке.

Отдельные спортсменки попадут и в трансляцию на телевидении. Там показ стартует в 17:35 по Москве. Трансляция произвольной программы состоится 12 сентября.

Всего в контрольных прокатах участвуют десять женщин-одиночниц. Алина Загитова и Евгения Медведева не входят в состав России на сезон-2021/22.

Состав участников у женщин

Где проходят контрольные прокаты фигуристов сборной России

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Источник:
Официальный сайт Первого канала
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