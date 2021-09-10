фигурное катание
Где проходят контрольные прокаты фигуристов сборной России
3 часа назад
Фигуристы сборной России представят короткие и произвольные программы на контрольных прокатах. На этих соревнованиях не выставляются оценки, но фанаты и судьи впервые видят новые подготовленные выступления.
В этом сезоне контрольные прокаты пройдут в Челябинске. Место проведения – арена «Трактор». 11 сентября состоятся выступления в коротких программах, 12 сентября – в произвольных.
В сезоне-2020/21 контрольные прокаты были в Москве. Тогда они проводились на арене «Мегаспорт». Еще раньше – на малой арене «Лужников».
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России
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