Где проходят контрольные прокаты фигуристов сборной России

Фигуристы сборной России представят короткие и произвольные программы на контрольных прокатах. На этих соревнованиях не выставляются оценки, но фанаты и судьи впервые видят новые подготовленные выступления.

В этом сезоне контрольные прокаты пройдут в Челябинске. Место проведения – арена «Трактор». 11 сентября состоятся выступления в коротких программах, 12 сентября – в произвольных.

В сезоне-2020/21 контрольные прокаты были в Москве. Тогда они проводились на арене «Мегаспорт». Еще раньше – на малой арене «Лужников».

Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России

Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России