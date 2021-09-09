фигурное катание
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#фигурное катание

Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России

вчера, 18:13

AFLO/Global Look Press

В Челябинске состоятся контрольные прокаты фигуристов сборной России. Там они представят программы на олимпийский сезон. Мероприятие пройдет 11-12 сентября.

Первый канал – официальный вещатель всех соревнований по фигурному катанию. Именно он покажет полную программу контрольных прокатов на официальном сайте.

Трансляции отдельных видов будут и на ТВ. 11 сентября в 17:35 начнется первый показ контрольных прокатов по Первому каналу. Следующий показ – 12 сентября в 15:00.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России можно посмотреть по этой ссылке. Официальный сайт ФФККР пишет, что Первый канал покажет их и на ютубе.

Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Первого канала
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