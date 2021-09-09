Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России

В Челябинске состоятся контрольные прокаты фигуристов сборной России. Там они представят программы на олимпийский сезон. Мероприятие пройдет 11-12 сентября.

Первый канал – официальный вещатель всех соревнований по фигурному катанию. Именно он покажет полную программу контрольных прокатов на официальном сайте.

Трансляции отдельных видов будут и на ТВ. 11 сентября в 17:35 начнется первый показ контрольных прокатов по Первому каналу. Следующий показ – 12 сентября в 15:00.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России можно посмотреть по этой ссылке. Официальный сайт ФФККР пишет, что Первый канал покажет их и на ютубе.

Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России