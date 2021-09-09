фигурное катание
Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России
вчера, 18:13
В Челябинске состоятся контрольные прокаты фигуристов сборной России. Там они представят программы на олимпийский сезон. Мероприятие пройдет 11-12 сентября.
Первый канал – официальный вещатель всех соревнований по фигурному катанию. Именно он покажет полную программу контрольных прокатов на официальном сайте.
Трансляции отдельных видов будут и на ТВ. 11 сентября в 17:35 начнется первый показ контрольных прокатов по Первому каналу. Следующий показ – 12 сентября в 15:00.
Контрольные прокаты фигуристов сборной России можно посмотреть по этой ссылке. Официальный сайт ФФККР пишет, что Первый канал покажет их и на ютубе.
Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые