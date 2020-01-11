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#Олимпиада #фигурное катание #Биатлон #Алена Мохова #Анна Шпынева #Даниил Самсонов #Дарья Непряева #Ксения Синицына

Гайд по юношеской Олимпиаде. Что это такое? Чем отличается от Универсиады? Где смотреть? За какими историями последить?

11 января, 16:05
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

Что это вообще такое?

Юношеская Олимпиада во многом похожа на взрослую. Летние и зимние соревнования проходят раз в четыре года. Каждые два года получается чередование турниров, хотя история современных юношеских игр насчитывает всего десять лет. В 2010-м впервые провели летнюю Олимпиаду, в 2012-м – зимнюю. Получается, что зимняя Олимпиада-2020 – только третье подобное юношеское соревнование.

Олимпиада среди юношей была и раньше, но называлась по-другому. С 1998 года проводились Всемирные юношеские игры, которые постоянно ставили в календарь за год до взрослой Олимпиады. Первые Всемирные юношеские игры прошли в Москве. Россия претендовала и на зимнюю Олимпиаду в 2020-м (Сочи), но в финальный список претендентов попали Швейцария и Румыния. Выиграла швейцарская Лозанна.

Хоккей, биатлон, фигурное катание, лыжные гонки, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, конькобежный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, керлинг, фристайл, ски-альпинизм – все виды спорта, представленные на зимней Олимпиаде-2020.

Xinhua/Global Look Press

Что еще надо знать о зимней Олимпиаде-2020:

8 января стало известно, что следующая летняя юношеская Олимпиада пройдет в Сенегале. Их примет Дакар – столица страны. Впервые в истории Олимпиаду проведут на африканском континенте. Дата проведения: 22 октября – 9 ноября 2022 года. Китай проведет зимнюю Олимпиаду-2024.

Чем Олимпиада отличается от Универсиады?

Универсиада проходит раз в два года. Зимняя и летняя Универсиада проводятся в один год, но обычно это происходит в разных местах. На Универсиаде шире возрастная граница: участвуют студенты от 17 до 28 лет. Есть разница и в продолжительности соревнований: Универсиада обычно укладывается в 10-12 дней, юношеская Олимпиада идет дольше на несколько дней.

AFLO/Global Look Press

Где смотреть юношескую зимнюю Олимпиаду-2020?

За кем последить?

  • Дарья Непряева – сестра лыжницы Натальи Непряевой. На «Тур де Ски» Наталья Непряева заняла второе место, в зачете лыжного Кубка мира она идет третьей. Ее младшая сестра на зимней юношеской Олимпиаде тоже представляет Россию в лыжных соревнованиях. Интересно, что тренер 17-летней Дарьи Непряевой Александр Смирнов до этого занимался как раз с Натальей Непряевой.
  • В биатлоне выделяется Алена Мохова. Она уже выиграла индивидуальную гонку, чем принесла России первую золотую медаль на Олимпиаде-2020. В прыжках на лыжах с трамплина интересна Анна Шпынева – она трижды выигрывала чемпионат мира на юниорском уровне.

AFLO/Global Look Press

  • Фигурист Даниил Самсонов занимается в группе Этери Тутберидзе. Он выигрывал первенство России среди юниоров, но не попал на юниорский ЧМ из-за несоответствия возрастному лимиту. Он уже успешно исполнял четверные прыжки (как и многие спортсмены из группы Тутберидзе). Своей мотивацией в фигурном катании Самсонов называл улучшения финансового состояния семьи.
  • В женском фигурном катании выделяется Ксения Синицына. Ее вы могли видеть на чемпионате России – там Синицына неожиданно заняла пятое место. Лучше нее выступили только Щербакова, Косторная, Трусова и Туктамышева. Все они уже засветились на взрослых соревнованиях. Синицына опередила даже чемпионку Европы Софью Самодурову.
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Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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