Четыре года бана для тренера олимпийского чемпиона-бегуна. Замешано в деле и руководство Nike

В легкой атлетике очередной допинговый скандал. Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало известного тренера Альберто Саласара за нарушение правил сразу на четыре года.

Кто это такой, если вы никогда не слышали о Саласаре:

• Саласар – 61-летний бывший легкоатлет. Он четырежды был чемпионом в марафоне: три раза выигрывал Нью-Йоркский, один раз – Бостонский. Участвовал в Олимпийских играх.

• Стал тренером в Орегоне. В числе его подопечных – призер двух Олимпиад Гален Рапп, а также четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара.

История с обвинением Саласара в использовании допинга началась еще в 2015 году. Тогда USADA получило информацию от спортсменов. Например, стало известно, что Рапп использовал тестостерон по медсправке. После сообщения о подозрениях в адрес тренера «из-за физического и эмоционального опустошения» с этапа Бриллиантовой лиги снялся Фара. Тогда же BBC выпустил фильм о нарушениях в тренировочном процессе группы Саласара.