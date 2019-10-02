Четыре года бана для тренера олимпийского чемпиона-бегуна. Замешано в деле и руководство Nike
В легкой атлетике очередной допинговый скандал. Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало известного тренера Альберто Саласара за нарушение правил сразу на четыре года.
Кто это такой, если вы никогда не слышали о Саласаре:
• Саласар – 61-летний бывший легкоатлет. Он четырежды был чемпионом в марафоне: три раза выигрывал Нью-Йоркский, один раз – Бостонский. Участвовал в Олимпийских играх.
• Стал тренером в Орегоне. В числе его подопечных – призер двух Олимпиад Гален Рапп, а также четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара.
История с обвинением Саласара в использовании допинга началась еще в 2015 году. Тогда USADA получило информацию от спортсменов. Например, стало известно, что Рапп использовал тестостерон по медсправке. После сообщения о подозрениях в адрес тренера «из-за физического и эмоционального опустошения» с этапа Бриллиантовой лиги снялся Фара. Тогда же BBC выпустил фильм о нарушениях в тренировочном процессе группы Саласара.
Чуть позже некоторые подробности рассказал массажист Альберт Купчак: «Когда мы были в аэропорту, Альберто говорил: «Не позволяй никому трогать мои сумки – там гель с тестостероном. Не хочу, чтобы кто-то попался на нем случайно». Гель, как известно, является запрещенным препаратом.
Спустя полтора года после начала расследования появились новые данные. Утверждалось, что спортсмены пользовались препаратами, которые могут иметь негативные последствия для здоровья. Они были связаны в основном с повышением уровня тестостерона.
Сомнения коснулись и чистых результатов Мо Фары. «Я – чистый спортсмен, который никогда не нарушал правила, касающиеся применения запрещенных веществ. Меня огорчает, что некоторые СМИ, несмотря на очевидные факты, продолжают связывать меня с обвинениями в применении допинга», – возмутился бегун. «Я верю в чистый спорт и методичный подход к тренировкам. Я никогда навязывал применение тестостерона спортсменам. Необоснованные спекуляции со стороны USADA просто ошибочны», – ответил на обвинения Саласар.
Впрочем, в июле 2017-го хакеры из известной групп Fancy Bears опубликовали документы IAAF, согласно которым Мо Фара и еще 46 спортсменов сдавали подозрительные допинг-тесты. Там же числился и Рапп. Через несколько месяцев Фара прекратил тренироваться с Саласаром и вернулся в Великобританию.
Сам Рапп, когда его спрашивали, рассказывал, что в мае 2009-го он на соревнованиях почувствовал, как тренер стал растирать что-то мокрое по его спине.
1 октября 2019-го завершилась более чем четырехлетняя история об обвинении Саласара в применении допинга. USADA дисквалифицировало тренера на четыре года. «Я покинул орегонский проект в 2017-м, но, как я всегда говорил, не приемлю, когда кто-то нарушает правила или пересекает черту. Решение вынесено, и я рад, что наконец-то дело завершено», – Фара не пожалел своего бывшего тренера.
Известно, что гендиректор компании Nike Марк Паркер также был вовлечен в эксперименты Саласара. Паркер был осведомлен о работе Саласара и спонсируемого Nike доктора Джеффри Брауна. Это стало известно после изучения писем по электронной почте. Например, Паркер узнал в июле 2009-го об экспериментах Брауна с тестостероном – сыновья Саласара, не являющиеся профессиональными спортсменами, были в качестве подопытных, пробуя на себе гормональные крема.
Через пару лет Саласар уже связался с Паркером напрямую, сообщив ему, а также президенту Nike Тому Кларку о результатах другого эксперимента. Известно также, что Саласар писал в 2011-м восторженное письмо велосипедисту Лэнсу Армстронгу о положительной проверке препарата, притом сообщил, что это законно и естественно. Что касается Паркера, то он поддерживал Саласара после начала расследования и был уверен, что никакие правила нарушены не были.
Помимо Саласара на четыре года дисквалифицирован и Джеффри Браун. «Я шокирован. Проект никогда не имел и не будет иметь отношения к допингу. Я всегда следил за соблюдением кодекса WADA», – сообщил Саласар. Теперь он намерен подать апелляцию.