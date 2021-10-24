Александра Трусова
Skate America
Ксения Синицына
Дарья Усачева
Трусова выиграла короткую программу на Skate America. Она выступает с травмой ⛸
3 часа назад
Завершились соревнования в короткой программе у женщин на этапе Гран-при США. Пока лидируют три спортсменки из России.
1. Александра Трусова – 77,69
2. Дарья Усачева – 76,71
3. Ксения Синицына – 71,51
Трусова исполнила в короткой программе двойной аксель, но не пошла на тройной. Она выступает на турнире с травмой ноги.
Еще Трусова показала новое платье для короткой программы. В ее произвольной платье тоже будет новым.
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