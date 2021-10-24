Трусова выиграла короткую программу на Skate America. Она выступает с травмой ⛸

Завершились соревнования в короткой программе у женщин на этапе Гран-при США. Пока лидируют три спортсменки из России.

1. Александра Трусова – 77,69

2. Дарья Усачева – 76,71

3. Ксения Синицына – 71,51

Трусова исполнила в короткой программе двойной аксель, но не пошла на тройной. Она выступает на турнире с травмой ноги.

Еще Трусова показала новое платье для короткой программы. В ее произвольной платье тоже будет новым.

Чжоу – лидер Гран-при США после короткой программы. Тарасова/Морозов идут первыми у пар