Александра Трусова
Skate America
Ксения Синицына
Дарья Усачева
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#Александра Трусова #Дарья Усачева #Ксения Синицына #Skate America

Трусова выиграла короткую программу на Skate America. Она выступает с травмой ⛸

3 часа назад

Скриншот из официальной трансляции Первого канала

Завершились соревнования в короткой программе у женщин на этапе Гран-при США. Пока лидируют три спортсменки из России.

1. Александра Трусова – 77,69

2. Дарья Усачева – 76,71

3. Ксения Синицына – 71,51

Трусова исполнила в короткой программе двойной аксель, но не пошла на тройной. Она выступает на турнире с травмой ноги.

Еще Трусова показала новое платье для короткой программы. В ее произвольной платье тоже будет новым.

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Источник:
Гол.ру
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