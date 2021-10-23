фигурное катание
Skate America
Александра Трусова
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Винсент Чжоу
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#фигурное катание #Александра Трусова #Винсент Чжоу #Владимир Морозов #Евгения Тарасова #Skate America

Чжоу – лидер Гран-при США после короткой программы. Тарасова/Морозов идут первыми у пар

2 часа назад

В США проходит Skate America – это этап серии Гран-при. Уже состоялись короткие программы у мужчин и в парных соревнованиях.

Мужскую короткую программу выиграл американец Винсент Чжоу. Он набрал 97,43 балла. Артур Даниелян (Россия) идет девятым. Его результат – 68,74.

В парных соревнованиях лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов (80,36). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43) идут вторыми.

Дальше на Skate America пройдут прокаты в танцах на льду и в женском одиночном катании. Все состоится в ночь с 23 на 24 октября.

У девушек выступит фигуристка Александра Трусова. Она приехала на Skate America с травмой, поэтому пропустила тренировку 22 октября.

Косторная, Туктамышева и Валиева из-за задержки с визами отложили вылет в Канаду. До Гран-при осталась неделя

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Источник:
Гол.ру
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#Skate America